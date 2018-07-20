20.07.2018 | 13:46

В пятницу, 20 июля, в Пензе на улице Беляева случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля из свадебного кортежа.

Фотографии с места событий появились в группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» социальной сети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что все участники аварии остались живы.

На кадрах видно, что автомобиль BMW с праздничным украшением на капоте протаранил дорожное ограждение и оказался на газоне. Nissan Almera, стоявший рядом с немецкой иномаркой, при аварии также получил значительные повреждения.

По неподтвержденной информации, водителя Nissan и пассажирку BMW с травмами доставили в больницу.

Позже на сайте youtube.com пользователь znk58rus опубликовал видеозапись с моментом столкновения автомобилей. Водитель BMW двигался по улице Беляева в сторону ДК «Заря», когда в правый бок машины врезался Nissan, выехавший с улицы Кирпичной.