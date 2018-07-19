19.07.2018 | 17:36

Берег реки Пензятки, неподалеку от места, где она впадает в Суру, превращается в большую помойку. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала жительница областного центра Любовь.

Она прислала фотографию, сделанную на берегу. На ней запечатлены горы расколотых арбузов, пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора.

«Берег реки... Да и река вся забита пластиком... Это находится недалеко от подвесного моста на Десятую Артель, район Ухтинки, а фото сделала сегодня (19 июля. - Прим. ред.) утром... За этой речкой дачи начинаются», - пояснила Любовь.

Фотографию женщина также выложила в соцсетях, и помойка на берегу реки вызвала негодование у горожан.

«Ничего удивительного - свиньи же где отдыхают, там и с**т», «Типа страна большая, перекочую на чистое место», «Ну че удивляться, люди у нас ленивые и глупые (мне один ответил, что арбуз - это ж как удобрение, он разложится и земле польза будет. Но он забыл важные вещи: 1 - на это надо время, 2 - стадный инстинкт у людей. Один кинул - и я кину», - написали пензенцы.