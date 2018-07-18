18.07.2018 | 10:13

В среду, 18 июля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра по имени Андрей. Он пожаловался на неработающую ливневую канализацию на отремонтированной улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист.

«Пешеходный переход. Пытаемся перейти улицу. Люди обходят лужу, нарушая правила. Это еще дождик небольшой был, и часть воды уже ушла», - написал мужчина.

Возмущенный сложившейся ситуацией пензенец измерил глубину образовавшегося на проезжей части водоема. По его словам, она составила около 10 сантиметров.

«Вот так ремонтируем дороги», - с сожалением констатировал Андрей.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 18 июля специалисты МУП «Пензадормост» откачивали ливневые стоки после обильных атмосферных осадков на Шуисте.

Видео Андрея Прохорова, фото www.penza-gorod.ru