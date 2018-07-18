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Глас народа | Пензенец пожаловался на залитую после дождя дорогу на ул. Клары Цеткин

18.07.2018|10:13
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В среду, 18 июля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра по имени Андрей. Он пожаловался на неработающую ливневую канализацию на отремонтированной улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист.

«Пешеходный переход. Пытаемся перейти улицу. Люди обходят лужу, нарушая правила. Это еще дождик небольшой был, и часть воды уже ушла», - написал мужчина.

Возмущенный сложившейся ситуацией пензенец измерил глубину образовавшегося на проезжей части водоема. По его словам, она составила около 10 сантиметров.

«Вот так ремонтируем дороги», - с сожалением констатировал Андрей.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 18 июля специалисты МУП «Пензадормост» откачивали ливневые стоки после обильных атмосферных осадков на Шуисте.

Видео Андрея Прохорова, фото www.penza-gorod.ru

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Гость|18.07.2018 10:21|

penzainform.ru писал(a):

обильных атмосферных осадков на Шуисте.
Обильных еще не было этим летом.

Гость|18.07.2018 10:24|

Да всё нормально!

Гость|18.07.2018 10:25|

И сохнет быстро,все-таки лето.Что будет осенью?

Гость|18.07.2018 10:25|

Гость писал(a):

Обильных еще не было этим летом.
простите, Вы дурачок?

Гость|18.07.2018 10:27|

Ливневки? не не знаем. А зачем они? Нам лучше чтоб дороги через год опять развалились. Где стояли лужи до ремонта там и стоят ждем Весны.

Гость|18.07.2018 10:30|

Какие обильные осадки?! У нас что,дождь шёл сутки напролет?! Надо подавать в суды на обслуживающие данный участок дороги организации. Наказывать рублем,взыскивая материальный и моральный ущерб при переходе дороги на данном участке.

Гость|18.07.2018 10:38|

Гость писал(a):

Какие обильные осадки?! У нас что,дождь шёл сутки напролет?!
Выпала месячная норма осадков за 2 дня в том районе.

Гость|18.07.2018 10:40|

Мужик, что, хотел что бы после дождя лежал снег?

Гость|18.07.2018 10:52|

Гость писал(a):

Мужик, что, хотел что бы после дождя лежал снег?
манну небесную он ждал..., а дождался дождя...

Гость|18.07.2018 11:23|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 18 июля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра по имени Андрей. Он пожаловался на неработающую ливневую канализацию
хоспадя,да всем насрать

Гость|18.07.2018 13:38|

Ну ладно во время дождя ливневка не успевает справляться с объёмом выпавших осадков,но после того,как дождь закончился-лужа должна рассосаться через несколько часов. Нет?! Она стоять будет много дней-пока сама по себе не высохнет. Потому что водостоки организован в корне неправильно.

Гость|18.07.2018 13:58|

Шуист это трущобы, пусть спасибо скажут, что асфальт положили))

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