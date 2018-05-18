18.05.2018 | 19:47

В пятницу, 18 мая, сотни жителей Пензы не могли добраться до дома из-за многокилометровой пробки на въезде в Терновку. Затор был спровоцирован ремонтом Бауманского путепровода.

«Я ехала по улице Свердлова (от Куйбышева до Терновского) на автобусе два часа! Я не преувеличиваю, ровно два часа: с 17:10 до 19:10. Машины стояли, практически не двигаясь. На моей памяти такое было впервые», - сообщила в редакцию горожанка по имени Лариса.

По ее словам, движение было практически полностью парализовано на улицах Куйбышева, Калинина, Кирова, Терновского.

«Ну, как такое возможно! Ну, надо, наверное, по ночам такие работы проводить! Кто до этого додумался вообще! Мне ребенка из сада нужно было забирать на Гидрострое, воспитатель звонит, у них рабочий день уже кончился, а я доехать не могу!» - рассказала Лариса.

Многие пассажиры, кому идти до дома было не очень далеко, выходили из общественного транспорта и шли пешком. В итоге по обочинам вдоль дорог, как во время демонстрации, двигались нескончаемые потоки людей.

Усугубилась ситуация и в районе Бригадирского моста. Желая миновать пробку, многие водители поехали в Терновку по объездному пути, так что там тоже образовался затор.

Лариса констатировала, что пробка рассосалась только после Бауманского путепровода.

«Я опоздала в детсад, ехавшая рядом со мной женщина не успела на прием к врачу в частную клинику, еще одна пассажирка не смогла попасть с дочкой на уже оплаченное занятие по плаванию в бассейн. Кто-то должен понести за это ответственность!» - заключила Лариса.

Как сообщил Юрий Ильин, восстановительные работы на мостах затянулись из-за того, что устроенный выравнивающий слой на Бауманском путепроводе и Терновском мосту не соответствовал установленным требованиям и подрядчика обязали заново отфрезеровать покрытие и уложить выравнивающий слой еще раз.