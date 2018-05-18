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Глас народа | На въезде в Терновку образовался многокилометровый затор

18.05.2018|19:47
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В пятницу, 18 мая, сотни жителей Пензы не могли добраться до дома из-за многокилометровой пробки на въезде в Терновку. Затор был спровоцирован ремонтом Бауманского путепровода.

«Я ехала по улице Свердлова (от Куйбышева до Терновского) на автобусе два часа! Я не преувеличиваю, ровно два часа: с 17:10 до 19:10. Машины стояли, практически не двигаясь. На моей памяти такое было впервые», - сообщила в редакцию горожанка по имени Лариса.

По ее словам, движение было практически полностью парализовано на улицах Куйбышева, Калинина, Кирова, Терновского.

«Ну, как такое возможно! Ну, надо, наверное, по ночам такие работы проводить! Кто до этого додумался вообще! Мне ребенка из сада нужно было забирать на Гидрострое, воспитатель звонит, у них рабочий день уже кончился, а я доехать не могу!» - рассказала Лариса.

Многие пассажиры, кому идти до дома было не очень далеко, выходили из общественного транспорта и шли пешком. В итоге по обочинам вдоль дорог, как во время демонстрации, двигались нескончаемые потоки людей.

Усугубилась ситуация и в районе Бригадирского моста. Желая миновать пробку, многие водители поехали в Терновку по объездному пути, так что там тоже образовался затор.

Лариса констатировала, что пробка рассосалась только после Бауманского путепровода.

«Я опоздала в детсад, ехавшая рядом со мной женщина не успела на прием к врачу в частную клинику, еще одна пассажирка не смогла попасть с дочкой на уже оплаченное занятие по плаванию в бассейн. Кто-то должен понести за это ответственность!» - заключила Лариса.

Как сообщил Юрий Ильин, восстановительные работы на мостах затянулись из-за того, что устроенный выравнивающий слой на Бауманском путепроводе и Терновском мосту не соответствовал установленным требованиям и подрядчика обязали заново отфрезеровать покрытие и уложить выравнивающий слой еще раз.

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Гость|18.05.2018 20:04|

Я очень рад этой пробке . Каждый день вам такой коллапс . Вы это заслужили .

Гость|18.05.2018 20:04|

Ночью надо такие работы проводить а не когда люди возращаются с работы умники хреновы

Гость|18.05.2018 20:05|

НУ что на это соврет Ильин?

И главное КОГДА будет асфальт?

Гость|18.05.2018 20:05|

Гость писал(a):

Ночью надо такие работы проводить
какие работы?

ТРИ недели назад сняли асфальт и бросили!!! Никаких работ нет и не будет. Откатили мало.

Гость|18.05.2018 20:06|

Кого волнуют оправдания Ильина!! Почему вовремя не присекли не качественную укладку выравнивающего слоя,дождались укладки,только потом заставили фрезеровать и заново укладывать?! Кто из контрольных органов понёс наказание за невыполнение прямых обязанностей?!

Гость|18.05.2018 20:07|

На Фабрике Игрушек просто адовые заторы до сих пор

Гость|18.05.2018 20:08|

Гость писал(a):

Я очень рад этой пробке . Каждый день вам такой коллапс . Вы это заслужили .
В рот и зад тебя надо иметь каждый день .

Гость|18.05.2018 20:09|

Прелести элитной жизни в элитном Шпутнике:D Так держать, все самые чоткие и крутые люди Сурского края переселяются в Шпутник!

Гость|18.05.2018 20:11|

У кого это там вырвалось наружу желание иметь мужика в рот и зад?!? Неужели чоткий поц из Спутника?!?

Гость|18.05.2018 20:11|

Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм — прoшy внимaния!

Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.

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Гость|18.05.2018 20:11|

Гость писал(a):

Гость|18.05.2018 20:06|

Кого волнуют оправдания Ильина!! Почему вовремя не присекли не качественную укладку выравнивающего слоя,дождались укладки,только потом заставили фрезеровать и заново укладывать?! Кто из контрольных органов понёс наказание за невыполнение прямых обязанностей?!

РАСПИЛ брат, Распил

Гость|18.05.2018 20:12|

А какого лешего вся Бурмистора стояла!?

Гость|18.05.2018 20:15|

Норм бабла отмыли.Уродцы.

Гость|18.05.2018 20:16|

Практически каждый день так. О чем новость-то?

Гость|18.05.2018 20:16|

Гость писал(a):

Я очень рад этой пробке . Каждый день вам такой коллапс . Вы это заслужили .

В рот и зад тебя надо иметь каждый день .

Гость писал(a):
Я очень рад этой пробке . Каждый день вам такой коллапс . Вы это заслужили .

В рот и зад тебя надо иметь каждый день .

А если он петух? так это ему в радость

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Имя: Гость
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