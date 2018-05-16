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Глас народа | В Пензе автобусы № 130 вновь стали ездить со сбоями в расписании

16.05.2018|10:05
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Пензенцы, пользующиеся автобусом № 130, снова жалуются на перебои в движении транспорта. Проблемы начались в понедельник, 14 мая, когда многие люди опоздали на работу из-за того, что несколько машин не приехали в привычное для них время.

Ситуация повторилась во вторник и среду, и пассажиры начали обращаться в диспетчерскую за разъяснениями.

«Я звонила, спрашивала, почему автобусы так плохо ходят, но ответить ничего внятного мне не смогли, пообещали провести проверку. Только что эта проверка даст?» - рассказала женщина на остановке.

«Ждала автобус 40 минут. Чего вы хотите, чтобы мы все работу потеряли?» - возмутилась другая пензячка, наконец-то оказавшаяся в салоне автобуса.

«Водители друг с другом созваниваются, спрашивают, сколько людей в салоне. Если узнают, что народ едет не как в бочке, стоя чуть ли не друг на друге, пережидают время. А когда на остановке в Засечном собирается толпа, которую вместят разве что три салона, наконец-то приезжают. Надо звонить не перевозчику, а в администрацию, там с этим разберутся быстрее», - добавила она.

В диспетчерской корреспонденту ИА «ПензаИнформ» пояснили, что сбои начались из-за ремонта дорожного полотна на Терновском мосту и Бауманском путепроводе.

«Мы через реку тоже переплыть не можем, сами понимаете. Работы закончатся – и ситуация выровняется», - заверили там.

Ремонт дорог в Терновке стартовал в начале мая, и движение на магистралях заметно ухудшилось. Однако проблема с общественным транспортом обострилась спустя две недели после начала работ.

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Гость|16.05.2018 10:30|

Почему у 66 маршрута перебоев нет,а у 130 и 30 есть.Пока ждёшь 30 или 130 проезжает по 4 автобуса 66.

Гость|16.05.2018 10:34|

Эти автобусы гробят на дачных маршрутах на плохих дорогах. Сделайте оплату на дачи от 100 рублей ,тогда можно отложить деньги на ремонт автобусов.

Гость|16.05.2018 10:37|

Да ладно, все проезжают как то это место, а автобусы не могут. или в конце концов вводите дополнительное количество машин, меняйте маршрут, почему из за вашего безразличия люди должны страдать

Гость|16.05.2018 10:42|

30 и 130 гробят на дачах. Или повысить оплату на дачные поездки или отменить маршруты. Дача - это личное дело каждого.

Гость|16.05.2018 10:50|

Как поменяли в начале мая перевозчика на 30 маршруте так и начались проблемы....люди стали привыкать к маршруту, всё у нас для людей делается. Ни 30 ни 130 не дождёшься.....

Гость|16.05.2018 10:59|

Сестра ехала на прошлой недели утром в 130.автобус который должен был прийти по графику не пришел,пришлось ждать следующий.народу набилось столько,что ей стало плохо,при том,что она сидела,представляю,что было с теми,кто стоял.

Гость|16.05.2018 11:01|

penzainform.ru писал(a):

Проблемы начались в понедельник, 14 мая,
незвездите! проблемы начались раньше - с началом дачного сезона.

Имя: Гость
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