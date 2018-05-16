16.05.2018 | 10:05

Пензенцы, пользующиеся автобусом № 130, снова жалуются на перебои в движении транспорта. Проблемы начались в понедельник, 14 мая, когда многие люди опоздали на работу из-за того, что несколько машин не приехали в привычное для них время.

Ситуация повторилась во вторник и среду, и пассажиры начали обращаться в диспетчерскую за разъяснениями.

«Я звонила, спрашивала, почему автобусы так плохо ходят, но ответить ничего внятного мне не смогли, пообещали провести проверку. Только что эта проверка даст?» - рассказала женщина на остановке.

«Ждала автобус 40 минут. Чего вы хотите, чтобы мы все работу потеряли?» - возмутилась другая пензячка, наконец-то оказавшаяся в салоне автобуса.

«Водители друг с другом созваниваются, спрашивают, сколько людей в салоне. Если узнают, что народ едет не как в бочке, стоя чуть ли не друг на друге, пережидают время. А когда на остановке в Засечном собирается толпа, которую вместят разве что три салона, наконец-то приезжают. Надо звонить не перевозчику, а в администрацию, там с этим разберутся быстрее», - добавила она.

В диспетчерской корреспонденту ИА «ПензаИнформ» пояснили, что сбои начались из-за ремонта дорожного полотна на Терновском мосту и Бауманском путепроводе.

«Мы через реку тоже переплыть не можем, сами понимаете. Работы закончатся – и ситуация выровняется», - заверили там.

Ремонт дорог в Терновке стартовал в начале мая, и движение на магистралях заметно ухудшилось. Однако проблема с общественным транспортом обострилась спустя две недели после начала работ.