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Глас народа | Пензячка возмутилась отсутствием разметки на дорогах города

14.03.2018|10:30
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Жительница Пензы Анастасия написала в редакцию портала «ПензаИнформ», чтобы поднять проблему отсутствия разметки на дорогах города.

«Я начинающий водитель, получила права месяц назад. И мне страшно ездить по Пензе, потому что делить проезжую часть на полосы я должна на глаз! И при этом надеяться, что водитель на встречной полосе не ошибется, поступая аналогично», - пожаловалась пензячка.

По словам девушки, накануне вечером, 13 марта, она ехала по улице Калинина и разметка там отсутствует полностью.

«Я не могу понять, вот же только отремонтировали ее - в конце лета. Разметку что, мелом нарисовали? Почему от нее после зимы и следа не осталось?» - возмутилась горожанка.

Анастасия выразила недоумение, почему в Пензе не используется разметка нового поколения, гарантия на которую составляла бы хотя бы пару лет. «Такие деньги большие выделяются на ремонт дорог! Нет, мы поставим 900 знаков по городу и 500 светофоров на Кирова. А разметка тоже важна для безопасности дорожного движения!» - эмоционально высказалась пензячка.

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Гость|14.03.2018 10:43|

езжай по первой полосе,зачем лезть на вторую если не кубатуришь?А лучше на маршрутке,всем спокойнее.

Гость|14.03.2018 10:44|

Разметка летом,а зимой снег и лёд. Через годок привыкнете.

Гость|14.03.2018 10:49|

наивная - это Пенза, детка!

Гость|14.03.2018 10:51|

Наверняка возмутилась блондинка.

Гость|14.03.2018 10:52|

Полный бардак в Пензе.

Гость|14.03.2018 10:55|

Разметка нужна больше чем светофоры спора нет.

Гость|14.03.2018 10:56|

Экономят пензенские правители-козлы...

Гость|14.03.2018 10:56|

Но власть лучше вштырит 900 знаков.

Гость|14.03.2018 10:57|

люди совсем уже отупели, проезжую часть разделить не могут. получила права сиди дома.

Гость|14.03.2018 10:59|

А если на снег наносить чёрную разметку,то бабло можно стричь после каждого снегопада.

Гость|14.03.2018 11:02|

Это специальная краска была, против врагов. Вдруг вражеские танки по улицам поедут - без разметки они заплутаются и потеряются.

Гость|14.03.2018 11:09|

Гость писал(a):

люди совсем уже отупели, проезжую часть разделить не могут. получила права сиди дома.
Человек правильно возмущается. Разметка должна быть, хотя бы в черте города, но для эрэфии это непосильная задача сделать всепогодную и круглосезонную разметку.

Гость|14.03.2018 11:11|

Дорог нет, а она разметки ищет.

Гость|14.03.2018 11:14|

Гость писал(a):

езжай по первой полосе,зачем лезть на вторую если не кубатуришь?
А если поворот налево нужно совершить?

Гость|14.03.2018 11:14|

Зато реализуем проект "Безопасные дороги" одно очковтирательство.

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