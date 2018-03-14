14.03.2018 | 10:30

Жительница Пензы Анастасия написала в редакцию портала «ПензаИнформ», чтобы поднять проблему отсутствия разметки на дорогах города.

«Я начинающий водитель, получила права месяц назад. И мне страшно ездить по Пензе, потому что делить проезжую часть на полосы я должна на глаз! И при этом надеяться, что водитель на встречной полосе не ошибется, поступая аналогично», - пожаловалась пензячка.

По словам девушки, накануне вечером, 13 марта, она ехала по улице Калинина и разметка там отсутствует полностью.

«Я не могу понять, вот же только отремонтировали ее - в конце лета. Разметку что, мелом нарисовали? Почему от нее после зимы и следа не осталось?» - возмутилась горожанка.

Анастасия выразила недоумение, почему в Пензе не используется разметка нового поколения, гарантия на которую составляла бы хотя бы пару лет. «Такие деньги большие выделяются на ремонт дорог! Нет, мы поставим 900 знаков по городу и 500 светофоров на Кирова. А разметка тоже важна для безопасности дорожного движения!» - эмоционально высказалась пензячка.