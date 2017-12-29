29.12.2017 | 13:48

В пятницу, 29 декабря, в ИА «ПензаИнформ» поступили жалобы от горожан по поводу заторов на центральных улицах.

«Город и так весь в пробках, а тут еще и улицу Бакунина перекрыли для транспорта. Пропускают только маршрутки от Кирова до Володарского», - сообщила жительница Пензы Ирина.

По словам женщины, ей нужно было проехать всего три остановки, но в пути она провела почти час, а у драматического театра заметила пожарную машину.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в ГУ МЧС РФ по Пензенской области и региональное УМВД РФ. Там пояснили, что такая ситуация связана с проведением в драмтеатре губернаторской елки. На месте дежурят сотрудники МЧС.