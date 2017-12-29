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Глас народа | В центре Пензы образовалась пробка из-за губернаторской елки

29.12.2017|13:48
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В пятницу, 29 декабря, в ИА «ПензаИнформ» поступили жалобы от горожан по поводу заторов на центральных улицах.

«Город и так весь в пробках, а тут еще и улицу Бакунина перекрыли для транспорта. Пропускают только маршрутки от Кирова до Володарского», - сообщила жительница Пензы Ирина.

По словам женщины, ей нужно было проехать всего три остановки, но в пути она провела почти час, а у драматического театра заметила пожарную машину.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в ГУ МЧС РФ по Пензенской области и региональное УМВД РФ. Там пояснили, что такая ситуация связана с проведением в драмтеатре губернаторской елки. На месте дежурят сотрудники МЧС.

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Гость|29.12.2017 13:59|

Что за бред?

Гость|29.12.2017 14:09|

этот бесконечный бред из-за елок уже всех задолбал да

Гость|29.12.2017 14:09|

Все для людей. Где как ни в Драмтеатре? Центр и так загружен, а еще и Бакунина перекрыли

Гость|29.12.2017 14:13|

терпеливый народ)

Гость|29.12.2017 14:23|

как табор цыганский, ничего по-человечьи организовать не могут

Гость|29.12.2017 14:27|

Ой как хорошо то, пусть автобыдло потомится.

Гость|29.12.2017 14:32|

Гость писал(a):

Где как ни в Драмтеатре?
Лиш бы не как тады.

Гость|29.12.2017 14:45|

Гость писал(a):

Лиш бы не как тады.
Кады тады.

Гость|29.12.2017 15:09|

11 канал, Вы только приехали в город Пенза, да там постоянно пробки и проблема эта не связана с елкой.

Откройте свои ШИРОКО ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА

Гость|29.12.2017 15:19|

Гость писал(a):

не связана с елкой
Да еще с губернатором, он сказки любит и бритву с собой носит.

Гость|29.12.2017 15:47|

ну рассасалось шоль? а то нада вискарь со скидкой выехать поискать

Гость|29.12.2017 15:57|

Вот только что там проехала , все перекрыто , еду от ЦУМа до горького уже 20 минут

Гость|29.12.2017 15:59|

Ладно, не поеду пока

Гость|29.12.2017 16:04|

penzainform.ru писал(a):

На месте дежурят
сегодня в баню в центр иду к девочкам

Гость|29.12.2017 16:06|

В баню хорошо.что девчёнки подарят?

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Имя: Гость
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