29.12.2017 | 15:05

В пятницу, 29 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» позвонила пензячка, проживающая на Западной Поляне, по имени Екатерина.

«Недалеко от нашего дома, прямо на обочине проезжей части улицы Ленинградской рядом с перекрестком с Мира валяется никому не нужная елка. То ли она упала с грузовика при транспортировке, то ли просто кто-то не донес ее до дома. Жалко деревце до слез! Сосенки специально выращивают в питомниках, ухаживают за ними, на это тратятся финансы и силы сотрудников лесных хозяйств. И сейчас эта елочка могла бы стоять украшенная и радовать какую-нибудь семью. А вместо этого она лежит с обломанными ветками в грязи», - поделилась эмоциями читательница портала.

В подтверждение своих слов Екатерина прислала снимок сосенки, лежащей на дороге.

Пензячку расстраивает и то, что после 1 января множество деревьев, не распроданных на елочных базарах, оказываются невостребованными.

«Возможно, следует полностью поменять подход к распространению в нашем городе этого новогоднего атрибута. Елки должны не массово вырубаться, а доставляться по заказам. Например, в организациях и на предприятиях все желающие приобрести елку к Новому году заранее записываются, а затем получают свою елочку. Для тех, кто не работает, можно организовать пункты приема заказов в социальных учреждениях. Тогда у нас елки не будут валяться ненужными в грязных лужах», - считает Екатерина.