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Глас народа | В Пензе никому не нужная елка валяется на дороге

29.12.2017|15:05
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В пятницу, 29 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» позвонила пензячка, проживающая на Западной Поляне, по имени Екатерина.

«Недалеко от нашего дома, прямо на обочине проезжей части улицы Ленинградской рядом с перекрестком с Мира валяется никому не нужная елка. То ли она упала с грузовика при транспортировке, то ли просто кто-то не донес ее до дома. Жалко деревце до слез! Сосенки специально выращивают в питомниках, ухаживают за ними, на это тратятся финансы и силы сотрудников лесных хозяйств. И сейчас эта елочка могла бы стоять украшенная и радовать какую-нибудь семью. А вместо этого она лежит с обломанными ветками в грязи», - поделилась эмоциями читательница портала.

В подтверждение своих слов Екатерина прислала снимок сосенки, лежащей на дороге.

Пензячку расстраивает и то, что после 1 января множество деревьев, не распроданных на елочных базарах, оказываются невостребованными.

«Возможно, следует полностью поменять подход к распространению в нашем городе этого новогоднего атрибута. Елки должны не массово вырубаться, а доставляться по заказам. Например, в организациях и на предприятиях все желающие приобрести елку к Новому году заранее записываются, а затем получают свою елочку. Для тех, кто не работает, можно организовать пункты приема заказов в социальных учреждениях. Тогда у нас елки не будут валяться ненужными в грязных лужах», - считает Екатерина.

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Гость|29.12.2017 15:24|

penzainform.ru писал(a):

заранее записываются, а затем получают свою елочку
А Екатерина когда покупает елку берет ту которую ей продавец выдаст? Не ходит и не выбирает?

Гость|29.12.2017 15:41|

"Жалко деревце до слез!" полный ку-ку.

Гость|29.12.2017 15:42|

Из багажника авто выпала, теперь гвоздь инета г. Пенза.

Гость|29.12.2017 15:49|

Грудилин наш президент!

Гость|29.12.2017 15:58|

Не донёс. Ёлка в грязи. Хозяин в новом вытрезвителе.

Гость|29.12.2017 16:26|

ёлка ушла в отрицалово

Гость|29.12.2017 16:27|

Одиночный пикет свободолиберальной ёлки

Гость|29.12.2017 16:37|

Ёлки покупают только дурачки и идиотики, ёлки и сосенки давно никому не нужны. Если угоден культ дьявола и его "новый год" покупают искусственные бесовские ёлки(ритуальные). Ёлка это символ СМЕРТИ и ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ДУШ.

Гость|29.12.2017 16:37|

Вот это новость! Других новостей в Пензе-то и нет...

Гость|29.12.2017 17:11|

К НОВОМУ ГОДУ СЕКТАНТЫ ПОПЁРЛИ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ. ДУШЕПРИКАЗЧИКИ ХРЕНОВЫ! А КОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕ - ЖУЛЬЁ.

Гость|29.12.2017 17:23|

Столько ёлок губится зря. Ну не нужно рубить столько деревьев - сейчас у каждого второго искусственная есть. Ведь выкидывают на помойки эти ёлки,а они могли бы расти и расти... Вот эта ёлка на дороге - это отношение людей к живой природе.

Гость|29.12.2017 17:24|

penzainform.ru писал(a):

Тогда у нас елки не будут валяться ненужными в грязных лужах», - считает Екатерина.
penzainform.ru писал(a):
Тогда у нас елки не будут валяться ненужными в грязных лужах», - считает Екатерина.
А Екатерина-то дело говорит.

Гость|29.12.2017 17:32|

Гость писал(a):

Ёлка в грязи. Хозяин в новом вытрезвителе.
Почему тогда елка не с ним в трезвяке,а на свободе?

Гость|29.12.2017 17:50|

Гость писал(a):

Столько ёлок губится зря. Ну не нужно рубить столько деревьев - сейчас у каждого второго искусственная есть. Ведь выкидывают на помойки эти ёлки,а они могли бы расти и расти... Вот эта ёлка на дороге - это отношение людей к живой природе.
Это не просто вырубка леса, это специально выращенные деревья. Их вырубка не несет никакого вреда природе.

Все равно, что жалеть свиней и коров, которых разводят для мяса.

Имя: Гость
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