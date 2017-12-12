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Глас народа | На улице Кирова столкнулись ВАЗ-2113 и Chevrolet Lanos

12.12.2017|09:21
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В понедельник, 11 декабря, на пересечении улиц Кирова и Бакунина случилось дорожно-транспортное происшествие. Информация о нем появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, поздним вечером, около 22:00, дорогу не поделили водители автомобилей ВАЗ-2113 и Chevrolet Lanos.

«Сильные повреждения у обоих, но ВАЗ-2113 досталось больше», - написал мужчина.

Сведений о пострадавших и других официальных данных из ГИБДД пока нет.

«Будьте внимательнее, нам некуда спешить, светофор моргает постоянно, а мы можем моргнуть в последний раз», - предупредил водителей автор поста.

Фото Дмитрия Острокосова.

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Гость|12.12.2017 09:42|

penzainform.ru писал(a):

дорогу не поделили водители

Они там что таранили друг друга когда делили?

penzainform.ru писал(a):

случилось дорожно-транспортное происшествие.

так случилос, что есть дело случая или была разборка? Пензинформ разъясните .

Гость|12.12.2017 10:06|

Да это и не машины вовсе! Им место в помойке. Можно не обсуждать.

Имя: Гость
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