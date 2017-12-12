В понедельник, 11 декабря, на пересечении улиц Кирова и Бакунина случилось дорожно-транспортное происшествие. Информация о нем появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора сообщения, поздним вечером, около 22:00, дорогу не поделили водители автомобилей ВАЗ-2113 и Chevrolet Lanos.
«Сильные повреждения у обоих, но ВАЗ-2113 досталось больше», - написал мужчина.
Сведений о пострадавших и других официальных данных из ГИБДД пока нет.
«Будьте внимательнее, нам некуда спешить, светофор моргает постоянно, а мы можем моргнуть в последний раз», - предупредил водителей автор поста.
Фото Дмитрия Острокосова.
penzainform.ru писал(a):
Они там что таранили друг друга когда делили?
penzainform.ru писал(a):
так случилос, что есть дело случая или была разборка? Пензинформ разъясните .