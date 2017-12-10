10.12.2017 | 13:08

Житель областного центра Равиль обратился в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобой на «беспредельную» парковку машин на газоне вдоль дороги на улице Байдукова.

«Газон превращен в месиво грязи, которая вывозится на проезжую часть. А потом мы думаем, почему у нас в Пензе грязно, как в деревне», - написал мужчина.

По словам горожанина, он уже более двух лет борется с этой проблемой, неоднократно обращался в разные инстанции, но воз, как говорится, и ныне там. Тем не менее мужчина продолжает надеяться на помощь районной администрации.