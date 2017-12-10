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Глас народа | Пензенец более двух лет борется с парковкой на газоне на ул. Байдукова

10.12.2017|13:08
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Житель областного центра Равиль обратился в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобой на «беспредельную» парковку машин на газоне вдоль дороги на улице Байдукова.

«Газон превращен в месиво грязи, которая вывозится на проезжую часть. А потом мы думаем, почему у нас в Пензе грязно, как в деревне», - написал мужчина.

По словам горожанина, он уже более двух лет борется с этой проблемой, неоднократно обращался в разные инстанции, но воз, как говорится, и ныне там. Тем не менее мужчина продолжает надеяться на помощь районной администрации.

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Гость|10.12.2017 13:21|

Как же он борется? А что не пять или десять лет, по словам горожанина?

Гость|10.12.2017 13:23|

Надейся, а сам не плошай

Гость|10.12.2017 13:39|

Забор ставить нужно

Мотовилов (гость)|10.12.2017 13:48|

Твари... И бессилие властей. Только о выборах и думают.

Гость|10.12.2017 13:58|

Чтобы наполнить сайт нужно работать. Журналисты работать не хотят, поэтому создана программа служба 11 и рубрика автохам, чтобы население предоставляло новости. А на каждый чих по автомобильной тебе бегут как собачонки.

Гость|10.12.2017 14:00|

penzainform.ru писал(a):

очему у нас в Пензе грязно, как в деревне», - написал мужчина.
Чудак ты, дядя. Прикрыл бы ротик, у нас в деревне не в пример чище, чем в вашем хваленом городишке. Там грязь по 10 лет по улицам не ходит, мусор не ищет.

Имя: Гость
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