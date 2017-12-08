08.12.2017 | 10:45

В пятницу, 8 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступила жалоба от жительницы Пензы Натальи Трофимовой на магазин известной федеральной сети, расположенный на проспекте Строителей недалеко от дворца спорта «Буртасы».

«Не первый год мы вынуждены покупать продукты здесь, так как более близкой альтернативы нет. И все это время каждая вторая покупка возвращается. Готовая продукция тухлая, хотя и готовят ежедневно, молочные изделия если и с хорошим сроком годности, то все равно либо кислые, либо с плесенью. Можем предположить лишь две причины: либо у поставщиков приобретается заведомо неликвидный товар по сниженной цене, либо не соблюдаются нормы хранения, а все, что явно испорчено и уже невозможно продать, идет на кухню для готовых блюд», - пишет Наталья.

Пензячка сообщила, что отправила жалобу в управление Роспотребнадзора по Пензенской области, но ответа пока не получила. Наталья также добавила, что в других магазинах сети, более крупных, она была вполне довольна покупками.

Последней каплей, после которой терпение покупательницы лопнуло, стал купленный ею по акции йогурт с хорошим сроком годности, но с плесенью под фольгой. Фото этого продукта Наталья прислала в редакцию.

«Закрытия магазина нам совершенно не нужно! Всего лишь просим улучшить качество товара», - резюмировала женщина.