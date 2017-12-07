07.12.2017 | 10:38

Жительница областного центра Алена Аленкина обратилась в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобой на дорожную обстановку в Заводском районе, ухудшившуюся, по ее мнению, из-за нового светофора на пересечении улиц Беляева и Циолковского.

«Никогда тут не было пробок. Три года как езжу на работу каждый день. Проблем не было. Пешеходов пропускают, аварий особо не было. Но нет же! Это же нехорошо, когда все хорошо. Некоторым гражданам так неймется, что попросили власти поставить светофор», - написала женщина.

Алена посетовала, что теперь каждое утро на улице Беляева образуется затор. Он начинается уже от съезда с путепровода у магазина «Василек».

«Итог: от съезда с моста и до перекрестка я ехала 15 минут. Обычно 2 минуты с учетом того, что мне нужно проезжать перекресток не по главной», - объяснила пензячка.

По мнению женщины, светофор в этом месте не нужен.