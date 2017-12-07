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Глас народа | В Заводском районе из-за нового светофора образуются заторы

07.12.2017|10:38
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Жительница областного центра Алена Аленкина обратилась в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобой на дорожную обстановку в Заводском районе, ухудшившуюся, по ее мнению, из-за нового светофора на пересечении улиц Беляева и Циолковского.

«Никогда тут не было пробок. Три года как езжу на работу каждый день. Проблем не было. Пешеходов пропускают, аварий особо не было. Но нет же! Это же нехорошо, когда все хорошо. Некоторым гражданам так неймется, что попросили власти поставить светофор», - написала женщина.

Алена посетовала, что теперь каждое утро на улице Беляева образуется затор. Он начинается уже от съезда с путепровода у магазина «Василек».

«Итог: от съезда с моста и до перекрестка я ехала 15 минут. Обычно 2 минуты с учетом того, что мне нужно проезжать перекресток не по главной», - объяснила пензячка.

По мнению женщины, светофор в этом месте не нужен.

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Гость|07.12.2017 10:58|

Да они в принципе по всему городу натыкали светофоры де надо и где не надо!!! Кто думал то, когда их устанавливали?!С такими темпами город скоро превратится в одну сплошную пробку!

Гость|07.12.2017 11:04|

Гость писал(a):

в принципе по всему городу натыкали светофоры
О принципах каких людей Вы говорите??? Тут скорее похоже на стандартную схему распила-отката

Гость|07.12.2017 11:08|

К чему на проспекте Строителей между двумя светофорами от салона быта до аптеки поставили третий светофор?

Гость|07.12.2017 11:14|

Гость писал(a):

К чему на проспекте Строителей между двумя светофорами от салона быта до аптеки поставили третий светофор?
чтоб было))))

Гость|07.12.2017 11:20|

Решение простое. Оборудовать кнопкой

Гость|07.12.2017 11:24|

Гость писал(a):

Гость|07.12.2017 11:08|

К чему на проспекте Строителей между двумя светофорами от салона быта до аптеки поставили третий светофор?

Ответ у гостя от 11.04

Гость|07.12.2017 11:49|

penzainform.ru писал(a):

По мнению женщины, светофор в этом месте не нужен.
А в качестве новогоднего украшения? Стоишь в пробке и любуешься...

Гость|07.12.2017 11:53|

Дураки у власти - беда для государства.

Имя: Гость
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