Во вторник, 28 ноября, житель Пензы по имени Данил обратился в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на большегруз, водитель которого паркуется рядом с пешеходным переходом на улице 8 Марта, возле магазина «Бристоль».
«Фура создает аварийно опасную ситуацию, загораживая пешеходам обзор на проезжую часть», - написал молодой человек.
По его мнению, даже если транспортное средство не нарушает ни одно из правил дорожного движения, его необходимо убрать, так как пешеходам стало опасно пересекать проезжую часть.
Во вторник, 28 ноября, житель Пензы по имени Данил обратился в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на большегруз, водитель которого паркуется рядом с пешеходным переходом на улице 8 Марта, возле магазина «Бристоль»
... надо было гайцам стукануть, а не журналюгам