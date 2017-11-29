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Глас народа | Пензенцам мешает фура, припаркованная возле перехода на улице 8 Марта

29.11.2017|13:25
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Во вторник, 28 ноября, житель Пензы по имени Данил обратился в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на большегруз, водитель которого паркуется рядом с пешеходным переходом на улице 8 Марта, возле магазина «Бристоль».

«Фура создает аварийно опасную ситуацию, загораживая пешеходам обзор на проезжую часть», - написал молодой человек.

По его мнению, даже если транспортное средство не нарушает ни одно из правил дорожного движения, его необходимо убрать, так как пешеходам стало опасно пересекать проезжую часть.

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Гость|29.11.2017 13:40|

Во вторник, 28 ноября, житель Пензы по имени Данил обратился в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на большегруз, водитель которого паркуется рядом с пешеходным переходом на улице 8 Марта, возле магазина «Бристоль»

... надо было гайцам стукануть, а не журналюгам

Гость|29.11.2017 13:41|

Гость писал(a):

.. надо было гайцам стукануть, а не журналюгам
И что?

Гость|29.11.2017 13:42|

Мне не мешает, а Данил пусть ходит в другом месте если его что то не устраивает.

Гость|29.11.2017 13:45|

Пензенцам мешает фура, припаркованная возле перехода на улице 8 -ну а где же наша доблесная полиция,администрация-ни кто не работает

Гость|29.11.2017 13:49|

На Кулакова постоянно стоит на парковке возле Каравана фургон установщиков автогазового оборудования. Используется как рекламный щит. Хоть и не на проезжей части, но обзор на пешеходный переход и знаки перекрывает. Да и два паркоместа занимает.

Гость|29.11.2017 13:52|

А на Глазунова? Съезд с кольца у Олимпа в сторону жд. Все первую полосу занимают фуры!!!!!!!

Гость|29.11.2017 13:52|

Гость писал(a):

Да и два паркоместа занимает.
Че, тарантас для своего толстого зада некуда поставить?

Гость|29.11.2017 13:53|

5 метров до знака есть? Если ДА, то стой хоть год!

Гость|29.11.2017 13:56|

Гость писал(a):

Пензенцам мешает фура, припаркованная возле перехода на улице 8 -ну а где же наша доблесная полиция,администрация-ни кто не работает
фурщик не нарушал правил

Гость|29.11.2017 14:01|

Где ты Фуру увидел?

На фото маз с полуприцепом, Ты фуру от прицепа и полуприцепа отличаешь?

Жалоба не принята по причине отсутствии фуры , как написано в заявлении. Учи мат часть Лапоть!

Гость|29.11.2017 14:02|

У нас все по закону и фуры во дворах и колышки и автохлам на обочине.

Гость|29.11.2017 14:08|

Даня в натуре, где фура:)))))

Гость|29.11.2017 14:11|

Журналюги тоже не разобравшись в ситуации сразу публиковать. Фуры нет там! Вот так фейковые новости и получаются.

Гость|29.11.2017 14:12|

Даня побежал фуру к Мазу цеплять:)))

Гость|29.11.2017 14:15|

Это ложный донос Даня, фуры нет там! Уголовка тебе светит Даня!

Имя: Гость
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