29.11.2017 | 13:25

Во вторник, 28 ноября, житель Пензы по имени Данил обратился в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на большегруз, водитель которого паркуется рядом с пешеходным переходом на улице 8 Марта, возле магазина «Бристоль».

«Фура создает аварийно опасную ситуацию, загораживая пешеходам обзор на проезжую часть», - написал молодой человек.

По его мнению, даже если транспортное средство не нарушает ни одно из правил дорожного движения, его необходимо убрать, так как пешеходам стало опасно пересекать проезжую часть.