20.11.2017 | 11:06

Пензенцы заметили мужчину с удочкой у фонтана на улице Московской. В воскресенье, 19 ноября, эта рыбалка стала предметом обсуждения в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя видеозапись, названную автором «Своя атмосфера», некоторые пользователи выразили удивление по поводу рыбной ловли в столь необычном месте, другие же начали давать рыбаку советы.

«Интересно, на что ловит...» - написал один из комментаторов. «Главное - вовремя вытащить», «Там блеснить надо», - рекомендовали другие.

В заключение еще один пользователь расставил все точки над i, сообщив, что рыбачил там полгода назад и ничего не поймал.

Видео vk.com, группа «Типичная Пенза».