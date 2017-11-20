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Глас народа | Пензенцев заинтересовал мужчина, ловивший рыбу на Московской

20.11.2017|11:06
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Пензенцы заметили мужчину с удочкой у фонтана на улице Московской. В воскресенье, 19 ноября, эта рыбалка стала предметом обсуждения в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя видеозапись, названную автором «Своя атмосфера», некоторые пользователи выразили удивление по поводу рыбной ловли в столь необычном месте, другие же начали давать рыбаку советы.

«Интересно, на что ловит...» - написал один из комментаторов. «Главное - вовремя вытащить», «Там блеснить надо», - рекомендовали другие.

В заключение еще один пользователь расставил все точки над i, сообщив, что рыбачил там полгода назад и ничего не поймал.

Видео vk.com, группа «Типичная Пенза».

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Гость|20.11.2017 11:28|

Там давно уже рыбы нет, она на дальний кардон ушла - в спутник)

Гость|20.11.2017 11:29|

флешмоб как то не задался

Гость|20.11.2017 11:30|

ну он что за дурак? на кошачий корм нужно было приманивать...

Гость|20.11.2017 11:39|

нужно было динамитом попробовать

Гость|20.11.2017 11:39|

penzainform.ru писал(a):

«Интересно, на что ловит...» - написал один из комментаторов. «Главное - вовремя вытащить», «Там блеснить надо», - рекомендовали другие.
Наркоманы что ли? Или с психушки писали?

Гость|20.11.2017 11:42|

Довели регион до нищеты, народ уже от недостатка еды ловит рыбу в лужах и фонтанах

Гость|20.11.2017 11:49|

Рыбы в водоёмах завались, но не каждому доступно.

Гость|20.11.2017 11:56|

Да, в наше время дебилов было меньше.

Имя: Гость
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