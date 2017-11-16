16.11.2017 | 15:10

В четверг, 16 ноября, на улице Мира перед пересечением с Ленинградской появился новый остановочный павильон. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила местная жительница Татьяна.

«Когда-то на этом месте была конечная остановка маршрутки № 33, а затем ее перенесли к Дому офицеров. И хотя знак «Остановка общественного транспорта» сохранился и оборудован заездной карман, водители автобусов № 30 и 130 и троллейбуса № 8 не обращают на них никакого внимания: они едут от остановки «НИИ «Контрольприбор» до «Ул. Ленинградской». По просьбе пассажиров здесь останавливались только маршрутки, да и то не всегда. Хорошо, что теперь это место посадки и высадки горожан будет официальным», - порадовалась женщина.

Огорчает же Татьяну тот факт, что к новой остановке нет пешеходного перехода через улицу Мира. Чтобы перебраться на противоположную сторону по всем правилам дорожного движения, нужно сделать большой крюк.

«Теперь для того, чтобы попасть на эту остановку, жизненно необходима зебра. Иначе люди будут перебегать дорогу, рискуя попасть под колеса или нарваться на штраф ГИБДД», - заключила собеседница агентства.