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Глас народа | На улице Суворова образовалась пробка из-за ДТП с пешеходами

14.11.2017|16:34
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Во вторник, 14 ноября, на улице Суворова, напротив ТЦ «Красные холмы», случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

Сообщения об аварии после 15:00 стали появляться в нескольких пензенских группах социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи написали, что на пешеходном переходе сбили женщину и девочку. Информации об их состоянии пока нет. По словам очевидцев, ребенок выглядит примерно на десять лет. Сбитых пешеходов увезла реанимация.

На снимках, выложенных в Сеть, видно, что рядом с пострадавшими стоит автомобиль Hyundai и работают сотрудники ГИБДД.

Из-за произошедшего на одной из центральных улиц Пензы образовался огромный затор. Пользователь портала PenzaInform.ru Артемий Фирсов прислал в редакцию фото и видео, судя по ним пробка растянулась практически до «Глобуса».

Фото vk.com, группа «Типичная Пенза»; Артемия Фирсова.

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Гость|14.11.2017 16:59|

К чёрту пробку-пешеходов жалко!!!

Гость|14.11.2017 17:01|

Боже мой, лежат люди на переходе, вокруг почти никого, все стоят наблюдают, даже головы повернули в другую сторону, шок, что ещё сказать

Гость|14.11.2017 17:03|

переход этот опасный, его убирать нужно. Людей жалко.

Гость|14.11.2017 17:04|

Еще одна шла, раскрывши рот... Где инстинкт самосохранения?!

Гость|14.11.2017 17:05|

Название вообще убойное-словно сбитые пешеходы виноваты в образованной пробке!!!

Гость|14.11.2017 17:05|

Каждый день хожу на работу по этому переходу и каждый день машины не пропускают, хотя прекрасно видят что идут пешеходы (детей утром очень много) видимо влом остановиться. Ужас!!! Здоровья потерпевшим.

Гость|14.11.2017 17:06|

Гость писал(a):

Название вообще убойное-словно сбитые пешеходы виноваты в образованной пробке!!!
Собственно да, именно они и водитель виновны в пробке.

Гость|14.11.2017 17:13|

Надо светофор поставить на этом переходе или так и будут людей сбивать.

Гость|14.11.2017 17:16|

кто то про светоотражающие хрени обычно пишет, а здесь что?

Гость|14.11.2017 17:18|

на фото с дтп - день, а на фото с пробкой фонари горят и фары у авто, если это не отражение солнца?

Гость|14.11.2017 17:19|

А здесь надо вообще убрать этот пешеходный переход, потому что метрах в 50 стоит нормальный светофор на перекрестке. Я молодая здоровая тетка и то боюсь там переходить улицу, как бы не был соблазн поскорее в эти холмы попасть плетусь до светофора. Жизнь дороже 5 минут времени.

Гость|14.11.2017 17:19|

Особенно когда в сторону ц.рынка если ехать, смотреть в оба надо, как бы из-за столба кто на переход не выпрыгнул. Лучше двигаться во втором ряду.

Гость|14.11.2017 17:19|

Гость писал(a):

Собственно да, именно они и водитель виновны в пробке.
Не говори ерунды, трололо. Они по переходу шли - так что никакой их вины нет и быть не может.

А в соседней теме вчера кто-то наивный писал, что, мол, если на переходе есть освещение хорошее и светло, то никакой светофор не нужен.

У нас столько дебилов за рулем, что ЛЮБОЙ переход через дорогу, на которой более двух полос, должен быть со светофором (губеру рассказали про кнопки - так что надежда есть).

Гость|14.11.2017 17:19|

Этот переход нужен только торгашам!Чтобы мимо не проходили даже те,кто идет по противоположной стороне.

Гость|14.11.2017 17:24|

Гость писал(a):

Этот переход нужен только торгашам!
По нему еще дети со школы ходят, если что.

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Имя: Гость
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