14.11.2017 | 16:34

Во вторник, 14 ноября, на улице Суворова, напротив ТЦ «Красные холмы», случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.

Сообщения об аварии после 15:00 стали появляться в нескольких пензенских группах социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи написали, что на пешеходном переходе сбили женщину и девочку. Информации об их состоянии пока нет. По словам очевидцев, ребенок выглядит примерно на десять лет. Сбитых пешеходов увезла реанимация.

На снимках, выложенных в Сеть, видно, что рядом с пострадавшими стоит автомобиль Hyundai и работают сотрудники ГИБДД.

Из-за произошедшего на одной из центральных улиц Пензы образовался огромный затор. Пользователь портала PenzaInform.ru Артемий Фирсов прислал в редакцию фото и видео, судя по ним пробка растянулась практически до «Глобуса».

Фото vk.com, группа «Типичная Пенза»; Артемия Фирсова.