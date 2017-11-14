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Глас народа | На пересечении Калинина и Металлистов столкнулись маршрутка и ВАЗ-2107

14.11.2017|15:28
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Во вторник, 14 ноября, около 8 часов утра в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

На пересечении улиц Калинина и Металлистов, около торгового центра «Фортуна», столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и микроавтобус, следовавший по маршруту № 414 - до совхоза «Мичуринский».

По неподтвержденной информации, в аварии никто не пострадал.

В результате дорожно-транспортного происшествия по улице Калинина в сторону Кривозерья образовалась пробка.

Фото предоставила очевидец аварии Хелена Матвеева.

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Гость|14.11.2017 16:25|

Кто выпустил в рейс такую грязную маршрутку?

До 8 утра она никак бы не успела так зарости грязью, если бы чистая в рейс вышла!

Имя: Гость
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