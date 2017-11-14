14.11.2017 | 15:28

Во вторник, 14 ноября, около 8 часов утра в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

На пересечении улиц Калинина и Металлистов, около торгового центра «Фортуна», столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и микроавтобус, следовавший по маршруту № 414 - до совхоза «Мичуринский».

По неподтвержденной информации, в аварии никто не пострадал.

В результате дорожно-транспортного происшествия по улице Калинина в сторону Кривозерья образовалась пробка.

Фото предоставила очевидец аварии Хелена Матвеева.