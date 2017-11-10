10.11.2017 | 10:01

Ранним утром в пятницу, 10 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее пробку в микрорайоне ГПЗ: грузовая «Газель» врезалась в ограждение моста на улице Измайлова.

Информация об этом появилась в нескольких пензенских группах социальной сети «ВКонтакте». Пользователи уточнили, что авария произошла на въезде на мост со стороны Ахун.

«В лобаче зияет отверстие, очень похоже, что пробил головой, да и руль выдавлен кверху. Очень надеюсь, что водитель жив. То ли подрезали, то ли уснул...» - написал автор сообщения, размещенного в группе «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58».

Комментаторы пояснили, что примерно к 9:20 движение по мосту было восстановлено.

Фото vk.com, «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58»; видео Юли Федотенковой, vk.com, «Типичная Пенза».