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Глас народа | В микрорайоне ГПЗ образовалась пробка из-за ДТП на ул. Измайлова

10.11.2017|10:01
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Ранним утром в пятницу, 10 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее пробку в микрорайоне ГПЗ: грузовая «Газель» врезалась в ограждение моста на улице Измайлова.

Информация об этом появилась в нескольких пензенских группах социальной сети «ВКонтакте». Пользователи уточнили, что авария произошла на въезде на мост со стороны Ахун.

«В лобаче зияет отверстие, очень похоже, что пробил головой, да и руль выдавлен кверху. Очень надеюсь, что водитель жив. То ли подрезали, то ли уснул...» - написал автор сообщения, размещенного в группе «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58».

Комментаторы пояснили, что примерно к 9:20 движение по мосту было восстановлено.

Фото vk.com, «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58»; видео Юли Федотенковой, vk.com, «Типичная Пенза».

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Гость|10.11.2017 10:16|

Летняя резина (она же внесезонная) и не пристегнутый ремень.

Гость|10.11.2017 10:19|

Набухался с утречка

Гость|10.11.2017 10:30|

Там круговое движение, не знает изменений в пдд

Гость|10.11.2017 10:52|

Проезжал там в седьмом часу утра, ошметки от аварии по всем полосам движения валялись. Водителя грузили в скорую, без сознания.

Имя: Гость
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