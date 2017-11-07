07.11.2017 | 09:35

Утром во вторник, 7 ноября, движение транспорта в большей части микрорайона Терновка было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Ростовской улице.

По сообщению очевидца аварии Анастасии, столкнулись грузовой и легковой автомобили. На первый взгляд, обе машины получили незначительные повреждения.

«Давно такого не бывало: затор начинался уже от моей остановки «Ул. Терешковой». Я подумала, что это связано с перекрытием некоторых участков центральных улиц в Пензе, но оказалось, что виной всему банальное ДТП», - написала Анастасия.

И в этом, по замечанию женщины, был свой плюс: после пересечения улицы Терновского с Ростовской пробка рассосалась и машины поехали в обычном режиме.