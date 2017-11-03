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Глас народа | В Пензе на остановке «Дом офицеров» поставили железную пустышку

03.11.2017|12:59
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Попова Елена Сергеевна. Женщина возмущена металлической конструкцией, появившийся на остановке «Дом офицеров».

«На остановке стоял павильон, в котором крыша над головой обеспечивала укрытие пассажирам, ожидающим транспорт. Теперь его убрали, а вместо него водрузили металлическую пустышку - ни стен, ни крыши. Конструкция стоит уже неделю, и похоже, что стеклить ее не собираются», - возмущается женщина.

Пензячку до глубины души потряс тот факт, что замена павильона была произведена в сезон непогоды.

«С этой остановки ежедневно отправляются в центр Пензы сотни людей. И все стоят на ветру, на головы льет дождь и сыплет снег. Кому пришло в голову в конце осени убрать защищавший нас павильон и поставить никому не нужную железяку?! Сразу видно, что эти умники не стоят на улице в ожидании общественного транспорта, а ездят в комфортных машинах!» - высказалась разгневанная женщина.

Следует отметить, что в 2014 году пассажиры, ожидающие транспорт на остановке «Дом офицеров», чтобы отправиться в центр города, негодовали по поводу того, что торговая площадь в павильоне расширилась за счет места для стоящих под крышей людей. Теперь их этой крыши лишили вовсе.

В администрации Пензы пояснили, что некий индивидуальный предприниматель более восьми лет осуществлял деятельность в торговой точке, встроенной в остановочный павильон на улице Ленинградской. Такое право ему давал договор аренды земельного участка с управлением муниципального имущества.

Однако после изменения законодательства бизнесмену была направлена претензия с указанием срока расторжения договора. 17 октября собственник демонтировал торговый объект.

«В настоящее время на месте торгового павильона Департаментом ЖКХ города Пензы установлен остановочный павильон нового образца. Работа администрации города Пензы по демонтажу нестационарных торговых объектов, размещенных на муниципальных земельных участках города Пензы, будет продолжена», - сообщили в мэрии.

Аналогичная ситуация сложилась в 2016 году на улице Красной, 45. Сначала был демонтирован вместе с плиткой остановочный павильон. Затем вместо него появилась ржавая погнутая конструкция с облезшим информационным щитом и скамейкой, расположенной почти на земле. Лишь после возмущения жителей, высказанного на портале PenzaInform, конструкцию немного привели в порядок: подняли скамейку и вставили оргстекло в зиявшую дыру.

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Гость|03.11.2017 13:26|

Прелестно!

Гость|03.11.2017 13:30|

penzainform.ru писал(a):

установлен остановочный павильон нового образца.
Ну вот и разобрались, оказывается это новый образец и теперь так везде будет. Глубина остановки никакая, чуть косой дождь и она никого не спасет. Как обычно сэкономили на материалах, а затратили как за нормальную остановку.

Гость|03.11.2017 13:36|

Пензюковское начальство отжигает!!!

Гость|03.11.2017 13:42|

не доделали еще. все будет в лучшем виде. не надо ля ля п пустякам.

не компетентный репортаж!

Гость|03.11.2017 13:42|

Ничего вы не понимаете. Это инсталяция от администрации.

Гость|03.11.2017 13:47|

Внутрь этой остановки надо Школьницу поставить - вот и будет инсталяция.

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