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Глас народа | На улице Кирова столкнулись маршрутка № 149 и Audi

03.11.2017|20:01
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В пятницу, 3 ноября, около 18:00 в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец аварии Евгений Амосов.

По его словам, на пересечении улиц Кирова и Максима Горького, около Дома молодежи, столкнулись автомобиль Audi и микроавтобус, следующий по маршруту № 149.

«Обе машины двигались в сторону Центрального рынка. В тот момент, когда я проходил мимо, пассажиров в маршрутке уже не было, видимо, все вышли, чтобы добраться до пункта назначения на другом транспорте», - уточнил Евгений.

Судя по фотографиям, которыми мужчина сопроводил свое обращение, оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения. Среди людей, скорее всего, никто не пострадал.

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Гость|03.11.2017 20:18|

penzainform.ru писал(a):

автомобиль Audi и микроавтобус,

Написали бы и грузовое авто либо марку микроавтобуса тоже. "Маршрутчик подлез под грузовик". Остапа Бендера вам надо в редакторы. Это лошадь отделалась легким испугом - сказал Ося.

Гость|03.11.2017 20:18|

Просто АУДИ подрезал маршрутку и не рассчитал.

Гость|03.11.2017 20:22|

А вот и Женя вернулся с фотоаппаратом)

Гость|03.11.2017 20:31|

Гость писал(a):

Просто АУДИ подрезал маршрутку и не рассчитал.

маршрутчик куда смотрел?

Гость|03.11.2017 20:37|

время на 1 час надо переводить!!!!!!

Час Пик - уже ТЕМНО !!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|03.11.2017 20:39|

Гость писал(a):

время на 1 час надо переводить!!!!!!
не мелочись, Наденька, давай на 2

Гость|03.11.2017 20:51|

Как же так? Ведь маршрутка 149 непотопляемая!

Гость|03.11.2017 21:18|

Гость писал(a):

Написали бы и грузовое авто либо марку микроавтобуса тоже. "Маршрутчик подлез под грузовик". Остапа Бендера вам надо в редакторы. Это лошадь отделалась легким испугом - сказал Ося.
Какой грузовик? Ауди во втором ряду - грузовик?

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