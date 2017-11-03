03.11.2017 | 20:01

В пятницу, 3 ноября, около 18:00 в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец аварии Евгений Амосов.

По его словам, на пересечении улиц Кирова и Максима Горького, около Дома молодежи, столкнулись автомобиль Audi и микроавтобус, следующий по маршруту № 149.

«Обе машины двигались в сторону Центрального рынка. В тот момент, когда я проходил мимо, пассажиров в маршрутке уже не было, видимо, все вышли, чтобы добраться до пункта назначения на другом транспорте», - уточнил Евгений.

Судя по фотографиям, которыми мужчина сопроводил свое обращение, оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения. Среди людей, скорее всего, никто не пострадал.