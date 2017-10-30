30.10.2017 | 10:04

На пересечении улиц Терновского и Ростовской вторые сутки не работает светофор. Об этом в понедельник, 30 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил житель Терновки по имени Николай, ежедневно добирающийся по этой дороге на работу и обратно.

«Это очень неудобно! Машин много, все норовят пролезть, в итоге на перекрестке столпотворение», - пожаловался мужчина.

По словам пензенца, светофорный объект не работал уже ранним утром в воскресенье. И Николай был очень удивлен, когда в понедельник столкнулся с той же проблемой.

«Может быть, по выходным те, кто ремонтирует светофоры, не работают, конечно, но я считаю, что реагировать на подобные ситуации необходимо более оперативно», - высказал свое мнение Николай.

Иначе, считает он, при таком большом потоке машин, как в Терновке, в часы пик и до аварии недалеко.