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Глас народа | Жители Терновки просят отремонтировать сломанный светофор

30.10.2017|10:04
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На пересечении улиц Терновского и Ростовской вторые сутки не работает светофор. Об этом в понедельник, 30 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил житель Терновки по имени Николай, ежедневно добирающийся по этой дороге на работу и обратно.

«Это очень неудобно! Машин много, все норовят пролезть, в итоге на перекрестке столпотворение», - пожаловался мужчина.

По словам пензенца, светофорный объект не работал уже ранним утром в воскресенье. И Николай был очень удивлен, когда в понедельник столкнулся с той же проблемой.

«Может быть, по выходным те, кто ремонтирует светофоры, не работают, конечно, но я считаю, что реагировать на подобные ситуации необходимо более оперативно», - высказал свое мнение Николай.

Иначе, считает он, при таком большом потоке машин, как в Терновке, в часы пик и до аварии недалеко.

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Гость|30.10.2017 10:45|

Дорожные службы в Пензе не знают,что такое оперативность. Пока выявят неполадку,пока решат кому устранять,пока приедут осмотрят и закажут ремонтные детали. А уж потом всё исправят. Неделя минимум срок.

Гость|30.10.2017 10:52|

И плюс пока тендер объявят и проведут.

Имя: Гость
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