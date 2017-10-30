На пересечении улиц Терновского и Ростовской вторые сутки не работает светофор. Об этом в понедельник, 30 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил житель Терновки по имени Николай, ежедневно добирающийся по этой дороге на работу и обратно.
«Это очень неудобно! Машин много, все норовят пролезть, в итоге на перекрестке столпотворение», - пожаловался мужчина.
По словам пензенца, светофорный объект не работал уже ранним утром в воскресенье. И Николай был очень удивлен, когда в понедельник столкнулся с той же проблемой.
«Может быть, по выходным те, кто ремонтирует светофоры, не работают, конечно, но я считаю, что реагировать на подобные ситуации необходимо более оперативно», - высказал свое мнение Николай.
Иначе, считает он, при таком большом потоке машин, как в Терновке, в часы пик и до аварии недалеко.
Дорожные службы в Пензе не знают,что такое оперативность. Пока выявят неполадку,пока решат кому устранять,пока приедут осмотрят и закажут ремонтные детали. А уж потом всё исправят. Неделя минимум срок.