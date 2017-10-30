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Глас народа | На перекрестке в Терновке три иномарки попали в ДТП

30.10.2017|11:11
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В воскресенье, 29 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех иномарок.

Фото с места аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислала жительница областного центра Ирина.

По словам женщины, около 14:00 на пересечении улиц Терновского и Терешковой столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Audi и Kia.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Машины получили незначительные механические повреждения.

«Хорошо, что это было воскресенье и три стоявшие посреди дороги автомобиля не спровоцировали пробку», - пояснила Ирина.

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