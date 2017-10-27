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Глас народа | В центре Пензы в ДТП с двумя машинами пострадал пешеход

27.10.2017|09:28
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В четверг, 26 октября, на пересечении улиц Кирова и Славы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, ВАЗ-2115 и Кia, и пешехода.

Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница областного центра Мария, оказавшаяся на месте аварии после инцидента. По ее словам, все произошло между 18 и 19 часами у магазина «Бульвар».

ДТП также попало в ленты ряда пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Некоторые пользователи, ставшие свидетелями ЧП, в комментариях подробно описали аварию.

«15-ка» ехала от центрака по Кирова, поворачивала на улицу Славы, а со стороны фонтана в сторону центрака ехала другая машина. «15-ка» хотела проскочить, но не получилось... Ей в правую сторону, в переднюю дверь, влетела машина. «15-ка» отскочила, а тем временем женщина подходила к пешеходному переходу со стороны сквера к магазину «Бульвар». «15-ка» влетела в рекламный стенд, немного отскочила - и на эту женщину», - написала одна из пользовательниц.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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Гость|27.10.2017 09:56|

Сейчас налетят водятлы и будут обвинять 1 пешехода в создании ДТП с двумя машинами. Ждём.

Гость|27.10.2017 10:02|

Там уже целый месяц, как необоснованно установили знак сужение дороги со стороны площади Ленина. Рабочие делали тротуарную плитку, работы завершили уже как 2 недели, а строительный мусор с проезжей части до сих пор за собой не убрали. Вот и создается на участке ежеминутная аварийная ситуация, поскольку все объезжают по встречке, а на другие сложные моменты реагировать не успевают

Гость|27.10.2017 10:09|

Водятл на Киа куда там летел? Тем более через 20 метров был светофор. Пропустил бы 15-ку, и сам был бы цел, и машину сохранил с пассажиром, и не создал пробку на целый час в центре. Надо быть терпимее на дороге и пропускать в сложной ситуации, а не гонять как придурок с мыслью что он прав

Гость|27.10.2017 10:12|

Гость писал(a):

Там уже целый месяц, как необоснованно установили знак сужение дороги со стороны площади Ленина.
Уберите срочно знак и мусор с проезжей части, чтобы не создавать пробку и аварийные ситуации на данном участке.

3 рабочих плиточника засрали полдороги в центре города, а люди страдают

Гость|27.10.2017 10:16|

да что ж за ущербные такие каменты в защиту на на 15?

Такие проскочухи вываливаются на дороги из дворов перед едущим траспортом, перед мотоциклами совершают маневры.

И всегда найдутся ТАКИЕ ЖЕ ушлепки, которые будут поддерживать своих собратьев по разуму.

Да с чего киа там кого-то должна была пропускать? Обязанность у него такая есть? Нет. Сегодня настроение есть пустить, он притормозит, всем своим видом покажет, что пускает и фарами еще моргнет, типа езжай. Завтра настроения нет,не пускает и думать не хочет, что кто-то подумает, что он самый быстрый и верткий успевашка. И никаких оправданий слепошарому воДЯТЛУ из 15шки нет и быть не может.

Гость|27.10.2017 10:17|

penzainform.ru писал(a):

между 18 и 19 часами
Примерно на час раньше, в начале шестого ехали на автобусе водители двух машин уже не торопились...

Гость|27.10.2017 10:18|

Гость писал(a):

Примерно на час раньше
это очень важная правка, спасибо!

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