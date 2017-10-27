27.10.2017 | 09:28

В четверг, 26 октября, на пересечении улиц Кирова и Славы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, ВАЗ-2115 и Кia, и пешехода.

Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница областного центра Мария, оказавшаяся на месте аварии после инцидента. По ее словам, все произошло между 18 и 19 часами у магазина «Бульвар».

ДТП также попало в ленты ряда пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Некоторые пользователи, ставшие свидетелями ЧП, в комментариях подробно описали аварию.

«15-ка» ехала от центрака по Кирова, поворачивала на улицу Славы, а со стороны фонтана в сторону центрака ехала другая машина. «15-ка» хотела проскочить, но не получилось... Ей в правую сторону, в переднюю дверь, влетела машина. «15-ка» отскочила, а тем временем женщина подходила к пешеходному переходу со стороны сквера к магазину «Бульвар». «15-ка» влетела в рекламный стенд, немного отскочила - и на эту женщину», - написала одна из пользовательниц.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.