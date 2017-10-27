В пятницу, 27 октября, на проспекте Строителей случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. Видео с места аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал Василий Егоров.
На кадрах видно, как три машины поочередно врезались в задние части впередистоящих транспортных средств. Возглавлял колонну Nissan Juke.
По всей вероятности, автомобили получили различные механические повреждения, человеческих жертв нет.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация об этом ДТП к ним не поступала.
В Арбекове полнейший беспредел на дорогах творится. Где камеры? Где инспектора ДПС?