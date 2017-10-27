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Глас народа | На проспекте Строителей в ДТП попали сразу четыре автомобиля

27.10.2017|15:48
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В пятницу, 27 октября, на проспекте Строителей случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. Видео с места аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал Василий Егоров.

На кадрах видно, как три машины поочередно врезались в задние части впередистоящих транспортных средств. Возглавлял колонну Nissan Juke.

По всей вероятности, автомобили получили различные механические повреждения, человеческих жертв нет.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация об этом ДТП к ним не поступала.

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Гость|27.10.2017 16:27|

В Арбекове полнейший беспредел на дорогах творится. Где камеры? Где инспектора ДПС?

Гость|27.10.2017 16:32|

Гость писал(a):

В Арбекове полнейший беспредел на дорогах творится. Где камеры? Где инспектора ДПС?
Мы пешеходов призываем к безответственности. Что ты от нас еще хочешь?

Гость|27.10.2017 16:33|

Нармольно едут нормально ходят.

Имя: Гость
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