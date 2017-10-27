27.10.2017 | 16:56

В пятницу, 27 октября, около шести часов утра на пересечении улиц Суворова и Володарского случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и «Нивы-Шевроле».

Судя по записи, появившейся в группе «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте», водитель такси на перекрестке врезался в «Ниву», а та в свою очередь отскочила в новое ограждение.

«Нива» получила серьезные механические повреждения. Официальных данных о человеческих жертвах пока нет.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области сообщили, что информация об этом ДТП к ним не поступала.