Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|18:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Глас народа | На пересечении ул. Суворова и Володарского столкнулись два авто

27.10.2017|16:56
Печать

В пятницу, 27 октября, около шести часов утра на пересечении улиц Суворова и Володарского случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и «Нивы-Шевроле».

Судя по записи, появившейся в группе «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте», водитель такси на перекрестке врезался в «Ниву», а та в свою очередь отскочила в новое ограждение.

«Нива» получила серьезные механические повреждения. Официальных данных о человеческих жертвах пока нет.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области сообщили, что информация об этом ДТП к ним не поступала.

0
0
0
0
 
Гость|27.10.2017 17:15|

День жестянщика?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!