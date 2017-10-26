26.10.2017 | 16:05

В четверг, 26 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение от жительницы областного центра Антонины Петровны. Женщина рассказала о том, с какими трудностями ей и другим пешеходам приходится сталкиваться из-за внезапно появившегося ограждения на улице Урицкого.

«С 24-го числа пешеходная часть улицы в сторону Урицкого, 127, полностью перекрыта. Пройти можно только по проезжей части, а машин совсем не мало, и все едут с приличной скоростью. В темное время суток ходить опасно», - высказалась женщина.

По словам Антонины Петровны, в первый день на заборе висело объявление, где было указано, кто выполняет работы, но потом его убрали.

«Что делается за этим ограждением - непонятно. То ли объект какой-то строят, то ли еще что-то. Как-то все это странно и разве законно? Где людям-то ходить?» - недоумевает пензячка.