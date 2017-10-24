24.10.2017 | 10:45

После завершения работ по программе «Формирование современной городской среды», которые прошли во дворе дома № 7 на улице Красной в Пензе, остались груды строительных материалов и мусора.

«Возле контейнерной площадки проходила пешеходная дорожка, позволявшая срезать путь между улицами Красной и Свердлова. Она не вошла в план асфальтировки, но по ней ежедневно проходили сотни людей. После того как во дворе закончился ремонт, этот путь оказался прегражден: на нем осталась гигантская гора песка и неменьших размеров груда кусков старого асфальта», - рассказал пользователь портала «ПензаИнформ», представившийся Сергеем.

Для подтверждения своих слов мужчина представил фотографии, на которых запечатлены песок и битый асфальт.

«Получилось, что в одном месте двор благоустроили, в другом - разгромили», - резюмировал автор обращения.

По словам пензенца, во дворе также остался штабель бордюрного камня, по каким-то причинам оставшегося неиспользованным.

Работы на улице Красной, во дворах домов № 3, 5а и 7, проводила компания «Колизей», вызывавшая немало нареканий как по срокам, так и по качеству строительства. В сентябре заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин даже пригрозил подрядчику расторжением контракта, если темпы не будут ускорены. А местные жители беспокоились, что ремонт в их дворах к зиме так и не завершится.