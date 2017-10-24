24.10.2017 | 12:51

Дощатый тротуар, проложенный вдоль забора на углу улиц Куйбышева и Тамбовской, может стать причиной серьезной травмы. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница улицы Калинина, которая дважды в день проходит этим путем.

«Участок был обнесен забором из оцинкованных профлистов не год и не два назад. Как правило, такие ограждения возводят вокруг объектов строительства. Но в данном случае нет никакой информации о том, что находится за оградой, ни опознавательных знаков компании, в чьем ведении находится земля», - рассказала пензячка.

По периметру ограждения устроена галерея с дощатыми тротуарами, чтобы не позволить пешеходам попасть под колеса едущих по Тамбовской улице автомобилей. Однако многие люди предпочитают рисковать жизнью и здоровьем, двигаясь по проезжей части. И это неудивительно: дощатый настил в некоторых местах провалился, так что шансы сломать ногу или угодить под колеса примерно равны.

«Неподалеку, на улице Куйбышева, расположен детский сад. Я вижу, как вечером женщины идут с детьми по этой галерее, и мне делается жутко: не дай бог детская ножка попадет в щель! Ребенок может остаться калекой. Да и взрослому человеку ничего не стоит попасться в такой капкан, тем более, что здесь проходит путь к диагностическому центру на углу улиц Тамбовской и Богданова», - возмутилась женщина.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» выяснил: за металлическим забором находится пустырь. То есть этот участок земли может простоять огороженным еще не один год. Если не заменить деревянный настил, вероятность получения пешеходами телесных повреждений будет только расти.