Дощатый тротуар, проложенный вдоль забора на углу улиц Куйбышева и Тамбовской, может стать причиной серьезной травмы. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница улицы Калинина, которая дважды в день проходит этим путем.
«Участок был обнесен забором из оцинкованных профлистов не год и не два назад. Как правило, такие ограждения возводят вокруг объектов строительства. Но в данном случае нет никакой информации о том, что находится за оградой, ни опознавательных знаков компании, в чьем ведении находится земля», - рассказала пензячка.
По периметру ограждения устроена галерея с дощатыми тротуарами, чтобы не позволить пешеходам попасть под колеса едущих по Тамбовской улице автомобилей. Однако многие люди предпочитают рисковать жизнью и здоровьем, двигаясь по проезжей части. И это неудивительно: дощатый настил в некоторых местах провалился, так что шансы сломать ногу или угодить под колеса примерно равны.
«Неподалеку, на улице Куйбышева, расположен детский сад. Я вижу, как вечером женщины идут с детьми по этой галерее, и мне делается жутко: не дай бог детская ножка попадет в щель! Ребенок может остаться калекой. Да и взрослому человеку ничего не стоит попасться в такой капкан, тем более, что здесь проходит путь к диагностическому центру на углу улиц Тамбовской и Богданова», - возмутилась женщина.
Корреспондент ИА «ПензаИнформ» выяснил: за металлическим забором находится пустырь. То есть этот участок земли может простоять огороженным еще не один год. Если не заменить деревянный настил, вероятность получения пешеходами телесных повреждений будет только расти.
За безопасность дорог и тротуаров у нас отвечает ГИБДД, ах да они же только по пятницам пьяных ловят.