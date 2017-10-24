Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|14:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Глас народа | На улице Тамбовской пензенцы рискуют покалечиться на дощатом настиле

24.10.2017|12:51
Печать

Дощатый тротуар, проложенный вдоль забора на углу улиц Куйбышева и Тамбовской, может стать причиной серьезной травмы. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница улицы Калинина, которая дважды в день проходит этим путем.

«Участок был обнесен забором из оцинкованных профлистов не год и не два назад. Как правило, такие ограждения возводят вокруг объектов строительства. Но в данном случае нет никакой информации о том, что находится за оградой, ни опознавательных знаков компании, в чьем ведении находится земля», - рассказала пензячка.

По периметру ограждения устроена галерея с дощатыми тротуарами, чтобы не позволить пешеходам попасть под колеса едущих по Тамбовской улице автомобилей. Однако многие люди предпочитают рисковать жизнью и здоровьем, двигаясь по проезжей части. И это неудивительно: дощатый настил в некоторых местах провалился, так что шансы сломать ногу или угодить под колеса примерно равны.

«Неподалеку, на улице Куйбышева, расположен детский сад. Я вижу, как вечером женщины идут с детьми по этой галерее, и мне делается жутко: не дай бог детская ножка попадет в щель! Ребенок может остаться калекой. Да и взрослому человеку ничего не стоит попасться в такой капкан, тем более, что здесь проходит путь к диагностическому центру на углу улиц Тамбовской и Богданова», - возмутилась женщина.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» выяснил: за металлическим забором находится пустырь. То есть этот участок земли может простоять огороженным еще не один год. Если не заменить деревянный настил, вероятность получения пешеходами телесных повреждений будет только расти.

0
0
0
0
 
Гость|24.10.2017 13:21|

За безопасность дорог и тротуаров у нас отвечает ГИБДД, ах да они же только по пятницам пьяных ловят.

Гость|24.10.2017 13:34|

Там чуть ниже на противоположной стороне тротуар почти отсутствует - от перекрестка с Куйбышева до ТЦ "Южный". Асфальт в ямах, бордюрного камня нет. Если машина не собьет, то окатит водой из лужи.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!