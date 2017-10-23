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Глас народа | В Пензе сотрудники полиции и Росгвардии проводят совместные учения

23.10.2017|11:30
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В понедельник, 23 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Ольга, обеспокоенная большим количеством полицейских с автоматами на улице Терновского.

«Я ехала в сторону аэропорта и по дороге увидела несколько нарядов полиции (у Бауманского путепровода и чуть дальше). С чем это может быть связано? Может, преступник какой сбежал?» - поинтересовалась женщина.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службы региональных управлений Росгвардии и МВД РФ и выяснило, что беспокоиться людям не о чем.

«Проводятся городские учения. Сотрудникам дана вводная, и они ищут предполагаемого преступника», - сообщили в полиции.

В Росгвардии уточнили, что, по легенде, объявлен план «Перехват», разыскивается автомобиль нарушителя.

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Гость|23.10.2017 11:51|

А разве Росгвардия не выполняет функции полиции?

Гость|23.10.2017 12:08|

А у Кагау в заводском ночью,что делали ОВО с автоматами и в касках?мне показалось они приставали к молодёжи,выходящих из бара!я,к сожалению,спешил на работу и не смог заступиться за ребят)))

Гость|23.10.2017 12:10|

..за ребят,в касках)))

Имя: Гость
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