В понедельник, 23 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Ольга, обеспокоенная большим количеством полицейских с автоматами на улице Терновского.
«Я ехала в сторону аэропорта и по дороге увидела несколько нарядов полиции (у Бауманского путепровода и чуть дальше). С чем это может быть связано? Может, преступник какой сбежал?» - поинтересовалась женщина.
ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службы региональных управлений Росгвардии и МВД РФ и выяснило, что беспокоиться людям не о чем.
«Проводятся городские учения. Сотрудникам дана вводная, и они ищут предполагаемого преступника», - сообщили в полиции.
В Росгвардии уточнили, что, по легенде, объявлен план «Перехват», разыскивается автомобиль нарушителя.
А разве Росгвардия не выполняет функции полиции?