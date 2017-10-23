23.10.2017 | 11:30

В понедельник, 23 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Ольга, обеспокоенная большим количеством полицейских с автоматами на улице Терновского.

«Я ехала в сторону аэропорта и по дороге увидела несколько нарядов полиции (у Бауманского путепровода и чуть дальше). С чем это может быть связано? Может, преступник какой сбежал?» - поинтересовалась женщина.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службы региональных управлений Росгвардии и МВД РФ и выяснило, что беспокоиться людям не о чем.

«Проводятся городские учения. Сотрудникам дана вводная, и они ищут предполагаемого преступника», - сообщили в полиции.

В Росгвардии уточнили, что, по легенде, объявлен план «Перехват», разыскивается автомобиль нарушителя.