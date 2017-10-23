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Глас народа | Пензенец отгородил во дворе участок под парковку для двух машин

23.10.2017|13:37
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра по имени Евгений, который несколько дней назад столкнулся с неуважительным отношением со стороны водителя, захватившего участок во дворе под парковку личного транспорта.

Речь идет о территории между домами № 31 и 33 на проспекте Строителей.

«Гражданин возле своего многоквартирного дома на газоне (клумбе) отгородил металлическими колышками земельный участок под два автомобиля: «Газель» и ВАЗ-2114», - рассказал Евгений.

По его словам, водитель засыпал это место щебенкой и, уверенный в своей правоте и безнаказанности, переезжает через бордюрный камень, нарушая тем самым нормы благоустройства. Открытый диалог и призыв задуматься не принесли результата.

«Вызывает вопрос деятельность сотрудников ОАО «Жилье-11» по ОЖФ, к которому относится данная территория. Именно их бездействие (заинтересованность) и стало причиной захвата общедомовой земли», - заявил мужчина.

По его мнению, если земля под домом оформлена в собственность владельцев квартир, то вопрос благоустройства территории, в том числе и вопрос создания стоянки, должен решаться на общем собрании жильцов. При этом все владельцы имеют равные возможности пользоваться парковочными местами.

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