19.10.2017 | 12:24

В четверг, 19 октября, под мостом на улице Ерик в Пензе в очередной раз застряла фура. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец, побывавший на месте ЧП около 11:30.

Из-за произошедшего на и без того узкой дороге, где машинам выделено по одной полосе в обоих направлениях, образовался затор.

Подобные случаи давно перестали быть редкостью в областном центре. Об одном из последних сообщалось 25 июня. Тогда жителям микрорайона Маяк пришлось стоять в пробке из-за застрявшей под мостом на улице Ерик машины.

Аналогичные происшествия также доставляли неудобства горожанам 7 марта 2017-го и 7 декабря 2016-го.

21 сентября прошлого года там застряла фура из Ставропольского края. Водителю тогда посоветовали спустить колеса, чтобы машина стала ниже и он смог ее вызволить.

А в начале 1990-х фура сдвинула мостовой пролет, из-за чего пришлось останавливать поезд.