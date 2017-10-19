Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.93  |  $  57.57
 

Глас народа | Под мостом на улице Ерик в Пензе снова застряла фура

19.10.2017|12:24
Печать

В четверг, 19 октября, под мостом на улице Ерик в Пензе в очередной раз застряла фура. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец, побывавший на месте ЧП около 11:30.

Из-за произошедшего на и без того узкой дороге, где машинам выделено по одной полосе в обоих направлениях, образовался затор.

Подобные случаи давно перестали быть редкостью в областном центре. Об одном из последних сообщалось 25 июня. Тогда жителям микрорайона Маяк пришлось стоять в пробке из-за застрявшей под мостом на улице Ерик машины.

Аналогичные происшествия также доставляли неудобства горожанам 7 марта 2017-го и 7 декабря 2016-го.

21 сентября прошлого года там застряла фура из Ставропольского края. Водителю тогда посоветовали спустить колеса, чтобы машина стала ниже и он смог ее вызволить.

А в начале 1990-х фура сдвинула мостовой пролет, из-за чего пришлось останавливать поезд.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2017 12:53|

Лишать ВУ таких водятлов надо. Висят знаки, глаз чтоли нет?

Нет глаз - сожги права!

Гость|19.10.2017 13:01|

ох какой прыткий лишить да еще и сжечь. ненадорвешся?

Гость|19.10.2017 13:03|

не смешно

Гость|19.10.2017 13:07|

Давно надо было принимать какие-нибудь решения, по таким ширинкам в городе. Их довольно-таки много, даже газели в некоторых влетают

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!