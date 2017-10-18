18.10.2017 | 10:40

В среду, 18 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Терешковой Наталья. Накануне она купила конфеты Toffee de luxe для ребенка в магазине около дома, но сладкоежку ждал неприятный сюрприз.

«Все конфеты оказались испорчены: внутри была плесень, паутина и червяки. Весь ужас в том, что четырехлетний сын успел съесть две штуки и только потом подошел и показал нам с мужем эту прелесть», - рассказала Наталья.

Родители были в шоке от увиденного. «Муж взял пакет с оставшимися конфетами и пошел в магазин разбираться», - пояснила горожанка.

В процессе беседы сотрудницы объекта торговли предложили пройти к лотку и убедиться в качестве товара.

«Когда они решили показать, что конфеты свежие, и начали разворачивать их, оказалось, что у них конфеты еще хуже», - добавила Наталья.

По ее словам, продавцы хотели забрать пакет и предлагали вернуть деньги, но муж отказался. «Он пошел не деньги вернуть, а потребовать убрать этот товар, чтобы другие покупатели не оказались в таком же положении, как мы, и не угостили своих деток таким «лакомством», - заключила пензячка.