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Глас народа | Жительница Пензы купила конфеты с плесенью и червяками

18.10.2017|10:40
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В среду, 18 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница улицы Терешковой Наталья. Накануне она купила конфеты Toffee de luxe для ребенка в магазине около дома, но сладкоежку ждал неприятный сюрприз.

«Все конфеты оказались испорчены: внутри была плесень, паутина и червяки. Весь ужас в том, что четырехлетний сын успел съесть две штуки и только потом подошел и показал нам с мужем эту прелесть», - рассказала Наталья.

Родители были в шоке от увиденного. «Муж взял пакет с оставшимися конфетами и пошел в магазин разбираться», - пояснила горожанка.

В процессе беседы сотрудницы объекта торговли предложили пройти к лотку и убедиться в качестве товара.

«Когда они решили показать, что конфеты свежие, и начали разворачивать их, оказалось, что у них конфеты еще хуже», - добавила Наталья.

По ее словам, продавцы хотели забрать пакет и предлагали вернуть деньги, но муж отказался. «Он пошел не деньги вернуть, а потребовать убрать этот товар, чтобы другие покупатели не оказались в таком же положении, как мы, и не угостили своих деток таким «лакомством», - заключила пензячка.

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Гость|18.10.2017 11:04|

В Магните йогурт "Чудо" тоже далеко не чудо)))

Гость|18.10.2017 11:07|

Все русские конфеты сделаны из говна и сахара.

Гость|18.10.2017 11:08|

Всё отношение к нам видно, думаю как отвезти какую-нибудь гуманитарную помощь другим так всё тщательно проверят, а для своих как к скотам относятся

Гость|18.10.2017 11:09|

Поддерживаю насчет Магнита. Плесень в йогурте "Чудо" , причем срок гонтости в норме.

Гость|18.10.2017 11:10|

ЛЮБЫЕ(!)конфеты вообще фактический яд. На таком же уровне как алкоголь и табак.

Гость|18.10.2017 11:11|

Это явно украинские конфетки)))

Гость|18.10.2017 11:22|

А всё же какой же магазинчик накосячил то, а? Умалчивают?

Имя: Гость
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