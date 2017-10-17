Во вторник, 17 октября, в 8:25 на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.
Видеозапись момента аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал водитель Ильдар Мансуров, ставший очевидцем случившегося.
На кадрах видно, как маршрутка № 89 врезается в ВАЗ, остановившийся на светофоре перед пешеходным переходом. В этот момент для водителей горел красный свет.
По предварительным данным, никто из пассажиров заполненного микроавтобуса не пострадал. В салоне находилось двое детей.
«Вот и катайся на маршрутках», - охарактеризовал произошедшее автор видео.
Эти маршрутчики.... Вечно торопятся!!! Красный, не красный, правильная полос или нет, им параллельно!!!!!!!!! Пока не начнут их ЖЕСТКО наказывать, а не закрывать глаза и спускать все с рук, этот беспредел не прекратится!!!!!!!!