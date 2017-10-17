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Глас народа | На улице Луначарского в Пензе маршрутка № 89 врезалась в ВАЗ

17.10.2017|09:41
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Во вторник, 17 октября, в 8:25 на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Видеозапись момента аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал водитель Ильдар Мансуров, ставший очевидцем случившегося.

На кадрах видно, как маршрутка № 89 врезается в ВАЗ, остановившийся на светофоре перед пешеходным переходом. В этот момент для водителей горел красный свет.

По предварительным данным, никто из пассажиров заполненного микроавтобуса не пострадал. В салоне находилось двое детей.

«Вот и катайся на маршрутках», - охарактеризовал произошедшее автор видео.

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Гость|17.10.2017 10:17|

Эти маршрутчики.... Вечно торопятся!!! Красный, не красный, правильная полос или нет, им параллельно!!!!!!!!! Пока не начнут их ЖЕСТКО наказывать, а не закрывать глаза и спускать все с рук, этот беспредел не прекратится!!!!!!!!

Гость|17.10.2017 10:20|

Все водители маршруток - КОЗЛЫ!!!

Гость|17.10.2017 10:22|

Живу рядом... Водитель маршрутки так орал на водителя двенашки, будто и не виноват вовсе...

Гость|17.10.2017 10:24|

Гость писал(a):

Живу рядом... Водитель маршрутки так орал на водителя двенашки, будто и не виноват вовсе...
Конешно не виноват))) а хрен ли он на красный то остановился? надо было ехать)) Повторю, они ж не видят в принципе, какой сигнал светофора горит))) P.S. автор первого поста

Гость|17.10.2017 10:26|

В каждую маршрутку посадить по одному гаишнику, тогда на дорогах воцарится мир и покой.

Гость|17.10.2017 10:26|

А лохи из ПроГорода еще бы и заплатили.А тут чуваки бесплатно новости привозят, хоть с офиса не выходи

Гость|17.10.2017 10:42|

Поддерживаю предыдущих ораторов - вчера такой же придурок хотел объехать пробку и залезть передо мной. После того, как я его не пустил, он истерил и вилял за мной, а потом рванул на красный, чуть не по ногам пешеходов

Гость|17.10.2017 10:46|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Живу рядом... Водитель маршрутки так орал на водителя двенашки, будто и не виноват вовсе...
Конешно не виноват))) а хрен ли он на красный то остановился? надо было ехать)) Повторю, они ж не видят в принципе, какой сигнал светофора горит))) P.S. автор первого поста
Всё верно.

Гость|17.10.2017 10:48|

За рублем гнался погонщик тук тука, осел за рулем.

Гость|17.10.2017 10:49|

Гость писал(a):

Водитель маршрутки так орал
Как орет ишак или осёл!

Гость|17.10.2017 10:52|

Гость писал(a):

Гость|17.10.2017 10:17|

Эти маршрутчики.... Вечно торопятся!!! Красный, не красный, правильная полос или нет, им параллельно!!!!!!!!! Пока не начнут их ЖЕСТКО наказывать, а не закрывать глаза и спускать все с рук, этот беспредел не прекратится!!!!!!!!

Гость писал(a):
Гость|17.10.2017 10:17|

Эти маршрутчики.... Вечно торопятся!!! Красный, не красный, правильная полос или нет, им параллельно!!!!!!!!! Пока не начнут их ЖЕСТКО наказывать, а не закрывать глаза и спускать все с рук, этот беспредел не прекратится!!!!!!!!

Этого не будет! Гайцам строжайше запретили трогать маршрутчиков и автобусников. Ну за исключением показушных акций, типа тех когда все маршрутчики знают что гайцы стоят у Ленты и Глобуса)).

Имя: Гость
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