17.10.2017 | 09:41

Во вторник, 17 октября, в 8:25 на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Видеозапись момента аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал водитель Ильдар Мансуров, ставший очевидцем случившегося.

На кадрах видно, как маршрутка № 89 врезается в ВАЗ, остановившийся на светофоре перед пешеходным переходом. В этот момент для водителей горел красный свет.

По предварительным данным, никто из пассажиров заполненного микроавтобуса не пострадал. В салоне находилось двое детей.

«Вот и катайся на маршрутках», - охарактеризовал произошедшее автор видео.