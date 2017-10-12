12.10.2017 | 15:36

В четверг, 12 октября, на улице Терешковой в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей отечественного производства.

Видео с места аварии в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал житель областного центра по имени Сергей.

«Я ехал там примерно в 8:30. На и без того узкой дороге стояли «Лада-Калина» и ВАЗ-2109. Еще одну машину - «Ладу-Весту» - вынесло прямо на тротуар», - сообщил мужчина.

Сергей также добавил, что из-за случившегося был затруднен выезд с улицы Терешковой на Терновского.