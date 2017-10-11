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Глас народа | На перекрестке Мира и Ленинградской столкнулись Chevrolet и Mazda

11.10.2017|17:30
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В среду, 11 октября, на перекрестке улиц Ленинградской и Мира произошло ДТП с участием двух иномарок. Фотографию с места их столкновения прислала читательница портала «ПензаИнформ» Юлия Иванова.

«Скорее всего, авария случилась из-за чьей-то невнимательности. Пострадавших, скорее всего, нет», - предположила пензячка.

По словам девушки, участники ДТП - Chevrolet и Mazda - создали дискомфорт другим водителям. «К счастью, к 17:00, когда начинается час пик, на месте уже работал эвакуатор и сотрудники ГИБДД. Машины убрали с дороги», - написала девушка.

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Гость|11.10.2017 17:46|

смогли дойти 30 метров, сфоткать и выложить новость - молодцы!

Гость|11.10.2017 17:55|

penzainform.ru писал(a):

Фотографию с места их столкновения прислала читательница портала «ПензаИнформ» Юлия Иванова.
Гость писал(a):
смогли дойти 30 метров, сфоткать и выложить новость - молодцы!
даже не сами то сфоткали)))

Гость|11.10.2017 17:56|

"Смогли дойти 30 метров, сфоткать и выложить новость - молодцы"-это ведь читательница Юля Иванова сфоткала и прислала!)))

Гость|11.10.2017 18:18|

авария случилась из-за чьей-то невнимательности

- как это из-за чьей-то? Что, не видно что ли чьей? Шевроле Мазду не пропустил!

Имя: Гость
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