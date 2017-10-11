11.10.2017 | 17:30

В среду, 11 октября, на перекрестке улиц Ленинградской и Мира произошло ДТП с участием двух иномарок. Фотографию с места их столкновения прислала читательница портала «ПензаИнформ» Юлия Иванова.

«Скорее всего, авария случилась из-за чьей-то невнимательности. Пострадавших, скорее всего, нет», - предположила пензячка.

По словам девушки, участники ДТП - Chevrolet и Mazda - создали дискомфорт другим водителям. «К счастью, к 17:00, когда начинается час пик, на месте уже работал эвакуатор и сотрудники ГИБДД. Машины убрали с дороги», - написала девушка.