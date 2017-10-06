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Глас народа | На улице Калинина столкнулись Mercedes и маршрутка № 149

06.10.2017|14:52
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На улице Калинина случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 6 октября.

По словам очевидца, авария произошла на участке в зоне выезда из магазинов, расположенных в доме № 4. Здесь столкнулись внедорожник марки Mercedes и маршрутка № 149.

Судя по фотографии с места ДТП, легковой автомобиль получил незначительные механические повреждения. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Фото из группы «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области», vk.com.

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Гость|06.10.2017 15:07|

запретить из тех дворов выезжать налево! только направо!

И поворачивать в эти дворы левым поворотом запретить.

Проехать лишний квартал - не проблема!

Гость|06.10.2017 15:13|

Пусть они ездить научатся!! Задолбали нарушать на этом участке дороги!!! Бараны сплошные за рулем маршруток!!!

Гость|06.10.2017 15:24|

Там двойная сплошная, выезд налево запрещен. Водитель Мерина не учел, что выезжая налево его поцелует Газель, водители которых являются самыми безбашенными в городе: им что Мерина давить, что тазик. Уступают по понятиям только своим безбашенным маршрутчикам

Гость|06.10.2017 15:39|

Гость писал(a):

Там двойная сплошная, выезд налево запрещен.
Ты где ее там увидел,чудик?

Гость|06.10.2017 15:53|

Гость писал(a):

Водитель Мерина не учел, что выезжая налево его поцелует Газель, водители которых являются самыми безбашенными
Это тут причем? Мерин не уступил,виноват,влетел на дорогой ремонт.

Гость|06.10.2017 15:57|

Гость писал(a):

выезжая налево его поцелует Газель
Это мерин газель поцеловал,наоборот.

Имя: Гость
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