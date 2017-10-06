06.10.2017 | 14:52

На улице Калинина случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 6 октября.

По словам очевидца, авария произошла на участке в зоне выезда из магазинов, расположенных в доме № 4. Здесь столкнулись внедорожник марки Mercedes и маршрутка № 149.

Судя по фотографии с места ДТП, легковой автомобиль получил незначительные механические повреждения. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Фото из группы «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области», vk.com.