На улице Калинина случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.
Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 6 октября.
По словам очевидца, авария произошла на участке в зоне выезда из магазинов, расположенных в доме № 4. Здесь столкнулись внедорожник марки Mercedes и маршрутка № 149.
Судя по фотографии с места ДТП, легковой автомобиль получил незначительные механические повреждения. Официальных данных о пострадавших пока нет.
Фото из группы «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области», vk.com.
запретить из тех дворов выезжать налево! только направо!
И поворачивать в эти дворы левым поворотом запретить.
Проехать лишний квартал - не проблема!