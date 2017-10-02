02.10.2017 | 16:06

В четверг, 5 октября, в Пензенскую область прибудет Кубок чемпионата мира по футболу. Он будет экспонироваться на Фонтанной площади Спутника. Плакаты с рекламой события уже появились в Пензе, фотографию одного из них в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал Денис Усков.

Таким образом, скоро у горожан будет возможность увидеть легендарный трофей своими глазами и сфотографироваться с ним.

Изначально Пензы не было в списке 24 городов, в которых должен побывать кубок за 123 дня тура. Там значились только Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Согласно карте маршрута кубок до 4 октября должен экспонироваться в Перми, а с 6-го - в Саранске. Однако между этими точками теперь появилась Пенза.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и соседнем с Пензой Саранске.