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Глас народа | Пензенцы смогут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу в Спутнике

02.10.2017|16:06
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В четверг, 5 октября, в Пензенскую область прибудет Кубок чемпионата мира по футболу. Он будет экспонироваться на Фонтанной площади Спутника. Плакаты с рекламой события уже появились в Пензе, фотографию одного из них в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал Денис Усков.

Таким образом, скоро у горожан будет возможность увидеть легендарный трофей своими глазами и сфотографироваться с ним.

Изначально Пензы не было в списке 24 городов, в которых должен побывать кубок за 123 дня тура. Там значились только Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Согласно карте маршрута кубок до 4 октября должен экспонироваться в Перми, а с 6-го - в Саранске. Однако между этими точками теперь появилась Пенза.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и соседнем с Пензой Саранске.

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Гость|02.10.2017 17:15|

Вау! Круто! Это по любому едем.

Гость|02.10.2017 17:17|

А где и как можно купить билеты на чемпионат по футболу 2018 на игру в г саранске

Гость|02.10.2017 17:29|

Кубок настоящий привезут,или как хоккейный,копию?

Гость|02.10.2017 17:47|

Попала лет 10 назад в Берлин в день, когда на чемпионате мира играли Польша и Германия, что творилось на улицах!!! Толпы пестрого народа, везде огромные экраны... шум, ор!!

Имя: Гость
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