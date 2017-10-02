02.10.2017 | 10:02

В воскресенье, 1 октября, на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием как минимум трех автомобилей.

По информации очевидца, сообщившего об аварии в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте», водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся с автобусом, а затем - с Audi-100.

«Владелец ВАЗ-2112 в тяжелом отправлен в больницу. Больше никто не пострадал», - уточнил очевидец.

Комментируя произошедшее, некоторые пользователи отметили, что водитель «двенадцатой» попал на встречку, уходя от столкновения с машиной, которая выехала с второстепенной полосы.

Видео Антона Карташова.