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Глас народа | На улице Окружной ВАЗ-2112 столкнулся с автобусом и Audi

02.10.2017|10:02
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В воскресенье, 1 октября, на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием как минимум трех автомобилей.

По информации очевидца, сообщившего об аварии в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте», водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся с автобусом, а затем - с Audi-100.

«Владелец ВАЗ-2112 в тяжелом отправлен в больницу. Больше никто не пострадал», - уточнил очевидец.

Комментируя произошедшее, некоторые пользователи отметили, что водитель «двенадцатой» попал на встречку, уходя от столкновения с машиной, которая выехала с второстепенной полосы.

Видео Антона Карташова.

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Гость|02.10.2017 10:37|

саундтрек ппц, кровь из ушей

Гость|02.10.2017 10:52|

Гость писал(a):

саундтрек ппц, кровь из ушей
Рэп - очень бедненькая в музыкальном плане музыка. Все песни на один мотив.

Гость|02.10.2017 10:58|

а видео без саундтрека не судьба выложить?

Гость|02.10.2017 11:38|

Видео от местного гопаря, в своё время перевернувшего грузовик опущеной приорой и если мне не изменяет память перевернул на крышу свой 2-й болид ака таз 2109.

Гость|02.10.2017 11:38|

Это вроде выезд с Попова на Окружную?

Гость|02.10.2017 11:51|

Просто очередной гонщик.

Имя: Гость
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