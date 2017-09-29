29.09.2017 | 08:45

Жители Пензы радуются появлению светофора на пересечении улиц Бакунина и Московской. Устройство еще не работает, но уже установлено.

В пятницу, 29 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала горожанка Екатерина Иванова, которая решила таким образом сказать спасибо дорожникам.

«Я много раз слышала по телевизору и читала на «ПензаИнформ» про проект «Безопасные и качественные дороги». Но так как я не водитель и не сильно страдаю от ям на проезжей части, то всегда считала, что меня этот проект не касается. И вот коснулся! На пересечении Бакунина и Московской ставят светофор!» - написала женщина.

Пензячка рассказала, что ее 12-летняя дочь переходит там дорогу и это было сопряжено с постоянным переживаниями: заметят ли ребенка водители, пропустят ли, правильно ли он сам оценит ситуацию на проезжей части.

«Теперь я могу вздохнуть спокойно. Переход становится безопасным! Спасибо дорожникам и тем, кто принял решение о необходимости светофора!» - написала Екатерина Иванова.

По мнению женщины, удобнее станет и пензенским водителям. Пропуская пешеходов, которых с Московской спускается очень много, автолюбители выстраиваются в длинные пробки.

«Это та редкая инициатива, которую, наверное, не будет ругать ни один горожанин», - резюмировала пензячка.