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Глас народа | На пересечении Бакунина и Московской поставили светофор

29.09.2017|08:45
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Жители Пензы радуются появлению светофора на пересечении улиц Бакунина и Московской. Устройство еще не работает, но уже установлено.

В пятницу, 29 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала горожанка Екатерина Иванова, которая решила таким образом сказать спасибо дорожникам.

«Я много раз слышала по телевизору и читала на «ПензаИнформ» про проект «Безопасные и качественные дороги». Но так как я не водитель и не сильно страдаю от ям на проезжей части, то всегда считала, что меня этот проект не касается. И вот коснулся! На пересечении Бакунина и Московской ставят светофор!» - написала женщина.

Пензячка рассказала, что ее 12-летняя дочь переходит там дорогу и это было сопряжено с постоянным переживаниями: заметят ли ребенка водители, пропустят ли, правильно ли он сам оценит ситуацию на проезжей части.

«Теперь я могу вздохнуть спокойно. Переход становится безопасным! Спасибо дорожникам и тем, кто принял решение о необходимости светофора!» - написала Екатерина Иванова.

По мнению женщины, удобнее станет и пензенским водителям. Пропуская пешеходов, которых с Московской спускается очень много, автолюбители выстраиваются в длинные пробки.

«Это та редкая инициатива, которую, наверное, не будет ругать ни один горожанин», - резюмировала пензячка.

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Гость|29.09.2017 09:01|

А попы с хоругвями будут?

Гость|29.09.2017 09:03|

теперь ради 12летней дочки вся Бакунина встанет

Гость|29.09.2017 09:10|

penzainform.ru писал(a):

Теперь я могу вздохнуть спокойно. Переход становится безопасным
Да вы вечно растянетесь и по-одному вальяжно как по тротуару там идете!!!!! Светофор, в данном случае, больше важен для водителей!!! Потому что проехать нормально было невозможно!! А еще такое выражение лица, при переходе, делали, будт-то водитель вам денег должен!!! Наконец-то сделали все для людей!!!

Гость|29.09.2017 09:11|

Светофор та давно надо было поставить. Еще один просто жуть как необходим на ул.Суворова возле бывшего завода Медтехники (Красные Холмы). Там напротив школа и безопасность детей.

Гость|29.09.2017 09:13|

Пост ДПС и шлагбаум забыли поставить.

Гость|29.09.2017 09:13|

теперь ради 12летней дочки вся Бакунина встанет

- ты дурачок шоль? Светофор поставили не ради ее дочки. Просто она порадовалась за свою дочь. А штоба бакунина не стояла, нефиг туда суваться!

Гость|29.09.2017 09:17|

Светофор та давно надо было поставить. Еще один просто жуть как необходим на ул.Суворова возле бывшего завода Медтехники (Красные Холмы). Там напротив школа и безопасность детей.

- ещё один дурачок нарисовался) И что, что там школа? Ну у меня там ребенок учится. А ты глаза разуй, и увидишь, что не далеко есть светофор с переходом.

Гость|29.09.2017 09:20|

Гость писал(a):

- ещё один дурачок нарисовался)
Сам ты недалекого ума, причем на всю жизнь. Разуй глаза: в часы пик там сплошной коллапс

Гость|29.09.2017 09:38|

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Гость|29.09.2017 09:38|

ВНИМАНИЕ 7 октября в 11 на Театральной площади собираются жители Пензы, которые не хотят замерзнуть этой зимой. Будут обсуждаться НОВЫЕ ТАРИФЫ за ГВС. В 12 шествие с к ТЭЦ с выдвинутыми требованиями.

Гость|29.09.2017 09:41|

Вы видели,как там школьники переходят дорогу?Они просто хулиганят:идут еле-еле и еще вдобавок возвращаются назад,чтобы дать подзатыльник(другу,наверное).А машины там тормозят и останавливаются нормально.Кроме бешеных отмороженных маршруток.

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