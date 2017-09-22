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Глас народа | Пензенцам трудно добираться до остановки «ТТС» из-за ремонта тротуара

22.09.2017|10:39
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В четверг, 21 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась горожанка Анна Васильевна. Женщина проживает на улице Кирова и ездит на работу с остановки «ТТС», но добраться до нее с некоторых пор не имеет возможности.

По словам Анны Васильевны, тротуар от площади Ленина до остановки общественного транспорта и затем после нее начали ремонтировать. Из-за того, что старый асфальт вскрыли, передвигаться стало не только трудно, но и опасно.

«Да тут можно ноги переломать! Здесь не то что на каблуках, в обычной обуви пройти невозможно!» - возмутилась горожанка.

Анна Васильевна пояснила, что обойти полосу препятствий при всем желании не получается: ближайшие от остановки пешеходные переходы находятся как раз у площади Ленина и на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького.

«Прямо перед остановкой зебры нет. Я вынуждена переходить дорогу в положенном месте, а потом пробираться по взрыхленному асфальту. В ином случае придется вообще пешком на работу идти», - уточнила пензячка.

Женщину возмутило еще и то, что ремонт ведется не на одном участке тротуара, а сразу на нескольких, что доставляет еще большие неудобства.

«Мало того что от площади до «ТТС» все раскурочили, так еще и от Горького к «Фонтану» разрыли! Я теперь и к той остановке подойти не могу. Совсем о людях не думают», - подосадовала Анна Васильевна.

По ее мнению, новое покрытие - это, конечно, хорошо, но не стоит снимать асфальт сразу в двух кварталах. Лучше сначала отремонтировать один тротуар, а затем приступать к ремонту другого.

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Гость|22.09.2017 10:55|

Пензенцам этим из ада будет трудно выбираться... вернее невозможно.

Гость|22.09.2017 10:56|

penzainform.ru писал(a):

возмутилась горожанка.
Бесноватая. Возмущаются только конкретно бесноватые.

Гость|22.09.2017 11:09|

Деньги отмывают. Хороший асфальт снимают

Гость|22.09.2017 11:44|

в ТНС таперь ходи

Имя: Гость
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