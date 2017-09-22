22.09.2017 | 09:06

В четверг, 21 сентября, на почту редакции ИА «ПензаИнформ» пришло письмо от пензенца Сергея Трубина. Пользователь портала выразил удивление по поводу укладки плитки на улице Кирова, у здания областного правительства.

«Вдоль бордюра идет полоса белого цвета. Но там, где тротуар имеет полукруглый изгиб, ее сделали крайне своеобразным способом. Это что - постмодернизм в искусстве укладки тротуарной плитки, предложенный пензенскими умельцами? Или мне одному данный способ укладки плитки режет взгляд, если сотни чиновников областной администрации, идущие ежедневно на работу, не замечают данной нелепости?» - недоумевает пользователь портала.

Сергей Трубин прислал фото плитки, чтобы читатели смогли оценить оригинальный дизайн: белая полоса вдоль бордюра, оттеняющая серую плитку, идет не прямо, а неровными зигзагами.

В постскриптуме автор послания отмечает: «В прошлом году тротуар с другой стороны улицы Кирова сделали по-человечески».