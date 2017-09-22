Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|10:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.26  |  $  58.22
 

Глас народа | Пензенец удивлен укладкой плитки на улице Кирова

22.09.2017|09:06
Печать

В четверг, 21 сентября, на почту редакции ИА «ПензаИнформ» пришло письмо от пензенца Сергея Трубина. Пользователь портала выразил удивление по поводу укладки плитки на улице Кирова, у здания областного правительства.

«Вдоль бордюра идет полоса белого цвета. Но там, где тротуар имеет полукруглый изгиб, ее сделали крайне своеобразным способом. Это что - постмодернизм в искусстве укладки тротуарной плитки, предложенный пензенскими умельцами? Или мне одному данный способ укладки плитки режет взгляд, если сотни чиновников областной администрации, идущие ежедневно на работу, не замечают данной нелепости?» - недоумевает пользователь портала.

Сергей Трубин прислал фото плитки, чтобы читатели смогли оценить оригинальный дизайн: белая полоса вдоль бордюра, оттеняющая серую плитку, идет не прямо, а неровными зигзагами.

В постскриптуме автор послания отмечает: «В прошлом году тротуар с другой стороны улицы Кирова сделали по-человечески».

0
0
0
0
Гость|22.09.2017 09:19|

А Вы видели, кто эту самую плитку укладывал? интересно, они хоть по-русски умеют разговаривать?

Гость|22.09.2017 09:20|

Искусство мастера, однако

Гость|22.09.2017 09:21|

Таджики !!!! За что платит бюджет деньги налогооплательщиков

Гость|22.09.2017 09:22|

Как всегда - ВСЁ через ЗАДНИЙ ПРОХОД !!!!!!!!!!!!!

Гость|22.09.2017 09:22|

Пензенское очередное позорище!!!

Гость|22.09.2017 09:24|

Улицу Московскую уже изуродовали грузовым транспортом, а кто восстанавливать будет?

Гость|22.09.2017 09:26|

Мардве и так сойдёт

Гость|22.09.2017 09:30|

Критик взял и показал бы как надо делать. Одни блогеры вокруг.

Гость|22.09.2017 09:31|

penzainform.ru писал(a):

если сотни чиновников областной администрации, идущие ежедневно на работу, не замечают данной нелепости?
А что делать, если замечают? Брать и перекладывать? Может и у вас дома тоже плитку положить, обои поклеить? Не стесняйтесь. Говорите. Чиновник все стерпит. Он же не человек.

Гость|22.09.2017 09:33|

что, ноги режет по плитке ходить? лучше по грунтовке? с юмром отнестись нельзя что ли, ну уложили и уложили, главное что не волнами пошла и долго лежала. лижбы п..нуть что нибудь, какие все перфекционисты дохрена

Гость|22.09.2017 09:37|

Есть информация, что Пензаинформ поддерживается только штатными троллями! Стиль постов по всем веткам один и тот же. Пишет пара старых п"рдунов, удрвлетворяют свои потребности на этом говносайте

Гость|22.09.2017 09:45|

Гость писал(a):

Пензаинформ поддерживается только штатными троллями! Стиль постов по всем веткам один и тот же. Пишет пара старых п"рдунов, удрвлетворяют свои потребности на этом говносайте
Ой, пратииивный какой. Зачем же ты себя со своим другом так рекламируешь? Всё-равно ты никому не нужен))

Гость|22.09.2017 09:53|

Гость писал(a):

Гость|22.09.2017 09:30|

Критик взял и показал бы как надо делать. Одни блогеры вокруг.

Скажите это ИЛЬИНУ, который всех учит как трубы укладывать, платёжки составлять, прям так придите и скажите!

Слабо?

Гость|22.09.2017 10:06|

Кстати везде одни гастрики работают, а своих сколько без работы?

Гость|22.09.2017 10:11|

Гость писал(a):

Гость|22.09.2017 10:06|

Кстати везде одни гастрики работают, а своих сколько без работы?

В процветающем Сурском крае во время проведения программы Безопасные дороги по официальным данным за первые 6 месяцев 2017 года уродилось 6 000 буртасов отошло в мир иной 10 000.

-Последствия социальной политики прошлых лет.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!