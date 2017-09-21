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Глас народа | В Пензе светофор на Красной работает по ночам и отключается по утрам

21.09.2017|10:15
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В четверг, 21 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написал постоянный читатель Александр Чернов и сообщил о проблеме со светофором на перекрестке улиц Красной и Свердлова.

«Уже не меньше недели по утрам светофор работает в режиме мигающего желтого сигнала, разъезжаться на нем очень непросто», - рассказал пензенец.

По словам мужчины, сначала светофор работал нормально, потом на пару дней его отключили - видимо, для настройки. А когда устройство вновь зафункционировало, то режим его работы оказался удивительным.

«Такое ощущение, что перепутаны режим дня и ночи. Потому что по ночам светофор не отключается и исправно показывает то красный, то зеленый сигналы, а вот по утрам - исключительно мигающий желтый. Видимо, чтобы взбодрить горожан?» - предположил Александр Чернов.

Напомним: 8 сентября в 8:35 на перекрестке улиц Красной и Свердлова столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2115. Светофор в тот момент работал в режиме желтого мигающего сигнала.

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