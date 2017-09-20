20.09.2017 | 17:44

На улице Коммунистической произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей иностранного производства. Информация об этом появилась в группе AutoNews58.ru социальной сети «ВКонтакте» в среду, 20 сентября.

Судя по выложенным снимкам, в районе пешеходного перехода рядом с Монументом боевой и трудовой славы пензенцев столкнулись Ford и Suzuki. Первый от удара перевернулся на крышу.

Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД УМВД России по Пензенской области, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.