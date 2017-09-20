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Глас народа | У памятника Победы Ford перевернулся после столкновения с Suzuki

20.09.2017|17:44
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На улице Коммунистической произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей иностранного производства. Информация об этом появилась в группе AutoNews58.ru социальной сети «ВКонтакте» в среду, 20 сентября.

Судя по выложенным снимкам, в районе пешеходного перехода рядом с Монументом боевой и трудовой славы пензенцев столкнулись Ford и Suzuki. Первый от удара перевернулся на крышу.

Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД УМВД России по Пензенской области, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

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Гость|20.09.2017 18:30|

Гость писал(a):

я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня
А ты забил большой и толстый?

Гость|20.09.2017 19:02|

Гость писал(a):

я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня
Помимо сигарет в наших греховных жизнях есть ещё не менее 10.000 вредных причин сдохнуть... Чем дальше от Бога и покаяния, тем ближе к смерти физического тела и вечному ужасу и страданиям неумираемой души.

Гость|20.09.2017 19:45|

Гость писал(a):

Помимо сигарет в наших греховных жизнях есть ещё не менее 10.000 вредных причин сдохнуть... Чем дальше от Бога и покаяния, тем ближе к смерти физического тела и вечному ужасу и страданиям неумираемой души.

Ладана надышался?

Гость|20.09.2017 19:55|

Форд как раз таки собирают в России. Автор с чего решил,что авто иностранного производства.

Гость|20.09.2017 20:15|

Проезжал мимо. Мне понравилось.

Гость|20.09.2017 20:23|

Так-то у нас по Пензе тогда все машины российского производства ездят, кроме мазды

Гость|20.09.2017 21:27|

Гость писал(a):

Так-то у нас по Пензе тогда все машины российского производства ездят,[/quot

Так производства или все таки сборки,знаток?

Гость|20.09.2017 21:29|

Два ДЕБИЛЛА - это, СИЛА .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|21.09.2017 00:29|

Пирл-Харбор по-пензенски.

Гость|21.09.2017 02:03|

Нифига се, на моем любимом месте, с которого мне письмо счастья за скорость приходило)

Гость|21.09.2017 11:00|

Гость писал(a):

Нифига се, на моем любимом месте, с которого мне письмо счастья за скорость приходило)
у форда тоже оно любимое

Гость|21.09.2017 11:04|

только не говорите, что бабы за рулем не было

Имя: Гость
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