20.09.2017 | 10:39

В среду, 20 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома на улице Набережная Реки Мойки Светлана. Она прислала снимок квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за август, которую на днях положили в ее почтовый ящик.

На оборотной стороне документа пензячка заметила опечатку.

«Нам предлагают оплачивать квитанции с помощью услуги «АВОПЛАТЕЖ». Понятно, что это опечатка, но она допущена прямо в заголовке, набранном крупным шрифтом. Люди смеются», - высказалась женщина.

По ее мнению, тем, кто выпустил платежку, должно быть стыдно.

Напомним: случаи с опечатками и ошибками не редкость, причем не только в официальных бумагах, но и, к примеру, на монументе. Так, гость Пензы из Томска заметил орфографическое недоразумение на новой стеле в сквере за городской администрацией: под памятной доской в честь Брусилова написано «Георгиевский ковалер».