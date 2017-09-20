Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 сен 2017|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  69.68  |  $  58.10
 

Глас народа | Пензенцы заметили опечатку в квитанции на оплату ЖКУ за август

20.09.2017|10:39
Печать

В среду, 20 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома на улице Набережная Реки Мойки Светлана. Она прислала снимок квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за август, которую на днях положили в ее почтовый ящик.

На оборотной стороне документа пензячка заметила опечатку.

«Нам предлагают оплачивать квитанции с помощью услуги «АВОПЛАТЕЖ». Понятно, что это опечатка, но она допущена прямо в заголовке, набранном крупным шрифтом. Люди смеются», - высказалась женщина.

По ее мнению, тем, кто выпустил платежку, должно быть стыдно.

Напомним: случаи с опечатками и ошибками не редкость, причем не только в официальных бумагах, но и, к примеру, на монументе. Так, гость Пензы из Томска заметил орфографическое недоразумение на новой стеле в сквере за городской администрацией: под памятной доской в честь Брусилова написано «Георгиевский ковалер».

0
0
0
0
Гость|20.09.2017 11:02|

penzainform.ru писал(a):

гость Пензы из Томска заметил орфографическое недоразумение на новой стеле в сквере за городской администрацией: под памятной доской в честь Брусилова написано «Георгиевский ковалер

Ну весит же флаг с изображение и ничего. Понравился кому то слоган вот и написали.

Гость|20.09.2017 11:04|

Полный бардак в ЖКХ Пензы!!!

Гость|20.09.2017 11:16|

Как будто она идеальный чел и никогда не ошибается. Позор за такие замечания.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!