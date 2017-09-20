В среду, 20 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома на улице Набережная Реки Мойки Светлана. Она прислала снимок квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за август, которую на днях положили в ее почтовый ящик.
На оборотной стороне документа пензячка заметила опечатку.
«Нам предлагают оплачивать квитанции с помощью услуги «АВОПЛАТЕЖ». Понятно, что это опечатка, но она допущена прямо в заголовке, набранном крупным шрифтом. Люди смеются», - высказалась женщина.
По ее мнению, тем, кто выпустил платежку, должно быть стыдно.
Напомним: случаи с опечатками и ошибками не редкость, причем не только в официальных бумагах, но и, к примеру, на монументе. Так, гость Пензы из Томска заметил орфографическое недоразумение на новой стеле в сквере за городской администрацией: под памятной доской в честь Брусилова написано «Георгиевский ковалер».
penzainform.ru писал(a):
Ну весит же флаг с изображение и ничего. Понравился кому то слоган вот и написали.