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Глас народа | На трассе у Засечного в ДТП попали два автомобиля и мотоцикл

17.09.2017|10:28
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В субботу вечером в Пензенском районе, на трассе по направлению в сторону Шемышейки, произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Об этом в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница областного центра Юлия.

По словам женщины, примерно в 19:30 неподалеку от села Засечного «Нива» начала разворачиваться через две сплошные, и в нее въехал мотоциклист.

«Освещения там нет, и из-за этого минут через 20 «Жигули» не заметила, по тормозам дала и боком задела мотоцикл», - уточнила пензячка.

Юлия также добавила, что за рулем ВАЗа находился пенсионер. В аварии никто серьезно не пострадал.

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