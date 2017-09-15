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Глас народа | Пензенцы попали в пробку из-за работ на пересечении улиц Гоголя и Чкалова

15.09.2017|11:21
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Утром в пятницу, 15 сентября, в Терновке, на Южной Поляне и в центре Пензы образовалась большая пробка, из-за которой многие горожане опоздали на работу и учебу.

Причиной многокилометрового затора стало перекрытие движения на пересечении улиц Гоголя и Чкалова в связи с заменой гильз теплосистемы, подвергшихся коррозии. Проезд планировалось закрыть для транспорта в период с 20:00 14 сентября до 6:00 15-го.

Возмущенные сложившейся ситуацией пензенцы начали делиться в соцсетях видео и фото, на которых запечатлели пробку, и высказывать свое недовольство.

При этом, по словам пензячки с Набережной реки Мойки, перекрыт был не только перекресток Гоголя и Чкалова - утром две бетонные плиты появились и у ресторана «Бочка» в сторону Южной Поляны.

«Кто-нибудь думает о жителях Пензы? А о самом городе? А о логистике передвижения? В 7 утра транспорт начал крушить газон, чтобы вырваться из этой пробки, потому как другого пути, чтобы объехать этот участок, нет!!! Свердловский мост закрыт... Володарского стоит, Кирова, Калинина стоит вмертвую. Чкалова раскопана от Богданова и до Набережной реки Мойки», - рассказала пензячка.

Другая горожанка отметила, что, хоть и на любое объявленное неудобство постоянно накладывается необъявленное, при желании и о нем можно предупредить.

«Пусть не через СМИ, а с помощью временных знаков за два-три квартала до места затора, пока у людей есть шанс изменить маршрут», - предложила она.

По мнению жителей областного центра, в подобных ситуациях необходимо думать об организации движения и предусматривать пути объезда.

Видео Вероники Данилиной, vk.com, группа «Привет, сейчас Пенза».

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Гость|15.09.2017 11:51|

Кто-нибудь думает о жителях Пензы? А о самом городе? А о логистике передвижения? В 7 утра транспорт начал крушить газон, чтобы вырваться из этой пробки, потому как другого пути, чтобы объехать этот участок, нет!!! Свердловский мост закрыт... Володарского стоит, Кирова, Калинина стоит вмертвую. Чкалова раскопана от Богданова и до Набережной реки Мойки», - рассказала пензячка.

Всё для блага буртасов...

Гость|15.09.2017 11:59|

Кто скажет, когда это безобразие с раскопками на набережной Мойки закончится? Как вечером обратно ехать? Неужели через Арбеково?

Имя: Гость
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