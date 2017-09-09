09.09.2017 | 09:56

В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы Валентина, которая пожаловалась на неудобства, созданные для пешеходов в районе школы № 76 на улице Лядова.

«Обещали, что пешеходные переходы у пензенских школ будут оформлены по-новому, - оформили!» - констатировала раздосадованная женщина.

На присланных ею снимках видно, что с одной стороны зебра упирается в ограждение.

«Со стороны школы есть проем в поставленном металлическом заборе, а вот переходить куда...» - недоумевала пензячка.

Напомним: разметка на всех переходах, находящихся в непосредственной близости к школам и детским садам, должна была быть сделана к 1 сентября. Работы осуществляются в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».