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Глас народа | У школы на улице Лядова пешеходный переход упирается в ограждение

09.09.2017|09:56
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы Валентина, которая пожаловалась на неудобства, созданные для пешеходов в районе школы № 76 на улице Лядова.

«Обещали, что пешеходные переходы у пензенских школ будут оформлены по-новому, - оформили!» - констатировала раздосадованная женщина.

На присланных ею снимках видно, что с одной стороны зебра упирается в ограждение.

«Со стороны школы есть проем в поставленном металлическом заборе, а вот переходить куда...» - недоумевала пензячка.

Напомним: разметка на всех переходах, находящихся в непосредственной близости к школам и детским садам, должна была быть сделана к 1 сентября. Работы осуществляются в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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Гость|09.09.2017 10:08|

Тупик! Как и вся работа жех

Гость|09.09.2017 10:17|

Пацаки, дневники вам раздали-радуйтесь и приседайте.

Гость|09.09.2017 10:31|

Выгнать с работы утвердившего схему такого перехода.

Гость|09.09.2017 11:04|

И чем только думали, когда забор делали?

Гость|09.09.2017 11:18|

Гость писал(a):

Гость|09.09.2017 11:04|

И чем только думали

Ни чем а о чём-об освоении средств.

Гость|09.09.2017 11:23|

а в таких делах кто-то думает?

Гость|09.09.2017 11:49|

Это все Андрюшка наделал!

Гость|09.09.2017 12:05|

Как учились в этой школе,так и нарисовали.

Гость|09.09.2017 12:05|

ужас это может быть только в Пензе!!!

Гость|09.09.2017 12:15|

По всему городу так! Комфортная среда!!!! Смотрите,что вы творите со своим благоустройством!

Гость|09.09.2017 13:04|

Там забор этот на хрен не нужен, ни с одной стороны. Ничего, зимой его трактор порушит

Гость|09.09.2017 14:24|

Со стороны школы как раз нужен забор. Без него утром по тротуару машины едут.

Гость|09.09.2017 14:31|

видно же что с одной стороны забор старый, из каких то труб. значит давно стоит, срежут еще..

Имя: Гость
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