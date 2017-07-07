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Глас народа | На улице Пушкина на территории детского сада рухнуло дерево

07.07.2017|11:46
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В четверг, 6 июля, в пензенской группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на территории детского сада на улице Пушкина упало дерево.

Как сообщает автор фото Мария Данилова, оно рухнуло на два автомобиля, припаркованных в соседнем дворе.

«Ладно машины. Хорошо, что на людей не свалилось!!! Боюсь подумать, если бы детки пробегали...», «В Пензе какие-то деревья слабые, в Шемышейке ветер тоже ого-го, но не одно дерево не упало!!!!!», «На 8-е Марта тоже дерево свалилось..., но, слава Богу, никого не задело», - так прокомментировали пользователи соцсети опубликованные фотографии.

Напомним: в тот же день в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что на угол дома № 42 на улице Ударной рухнул тополь и перекрыл проход и проезд к самому зданию, а также к детскому саду.

5 июля в Пензенской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидался сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

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Гость|07.07.2017 13:23|

Сейчас деревья срубать себе дороже. Штраф большой. А оформлять по закону еще геморойнее. Пущай падают, пока не зашибут кого нибудь. Тогда может почешутся.

Гость|07.07.2017 13:58|

penzainform.ru писал(a):

5 июля в Пензенской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидался сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.
............. Это к чему?????????????? дерево упало 6 июля

Имя: Гость
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