07.07.2017 | 11:46

В четверг, 6 июля, в пензенской группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на территории детского сада на улице Пушкина упало дерево.

Как сообщает автор фото Мария Данилова, оно рухнуло на два автомобиля, припаркованных в соседнем дворе.

«Ладно машины. Хорошо, что на людей не свалилось!!! Боюсь подумать, если бы детки пробегали...», «В Пензе какие-то деревья слабые, в Шемышейке ветер тоже ого-го, но не одно дерево не упало!!!!!», «На 8-е Марта тоже дерево свалилось..., но, слава Богу, никого не задело», - так прокомментировали пользователи соцсети опубликованные фотографии.

Напомним: в тот же день в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что на угол дома № 42 на улице Ударной рухнул тополь и перекрыл проход и проезд к самому зданию, а также к детскому саду.

5 июля в Пензенской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидался сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.