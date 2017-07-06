06.07.2017 | 12:35

В четверг, 6 июля, в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на угол дома № 42 на улице Ударной в Пензе рухнуло дерево.

Как сообщили местные жители, тополь упал в среду утром и перекрыл проход и проезд к самому зданию, а также детскому саду.

«То дома падают, то деревья, что-то не так с этой улицей», - прокомментировал фотографии с места событий один из пользователей.

Напомним: улица Ударная получила печальную известность в связи с обрушением левого крыла первого подъезда дома № 35. Здание отключили от коммуникаций. Первые три подъезда полностью расселены и опечатаны.

С собственниками квартир в последних трех подъездах до сих пор проводятся разъяснительные беседы, однако владельцы некоторых помещений отказываются выезжать.

Тополь же мог упасть из-за неблагоприятных погодных условий. Накануне сообщалось, что в Пензенской области объявили штормовое предупреждение. Прогнозировался сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Дождливая погода будет сохраняться до конца недели.

Фото Лели Пудовкиной.